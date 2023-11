Mérida reafirma su compromiso con la erradicación y prevención de la violencia machista

La delegación de Igualdad en el Ayuntamiento de Mérida va a llevar a cabo una serie de acciones con motivo de la conmemoración, este próximo sábado, 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

Así pues, desde el Consistorio emeritense, se trata “de una nueva ocasión para reafirmar nuestro compromiso con la erradicación y prevención de la expresión máxima de las desigualdades que sufren las mujeres en el mundo”.

De este modo, lo ha subrayado este lunes la delegada de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, durante una rueda de prensa en la que ha explicado que, según ONU Mujeres, el 30% de las mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en la vida.

En el caso de España, según la última macroencuesta de violencia contra la mujer, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por razón de género. A su vez, en lo que respecta a los datos de 2023, desde el 1 de enero de 2003 han sido asesinadas en España 1.237 mujeres, siendo este año “especialmente grave con 52 mujeres asesinadas en nuestro país dejando 48 huérfanos y huérfanas”. Pero además, en el primer semestre de este año se contabilizaron 94.554 denuncias por violencia de género.

Ante estos datos preocupantes, Aragoneses ha explicado que desde su creación en 2007, “el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, el 016, ha recibido más de 1 millón de llamadas, el 71,3% realizadas por las propias víctimas y un 24,5% por personas allegadas, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

“Por tanto, estamos ante una violencia que no es solo una violación de los derechos humanos, sino que constituye un serio obstáculo para el desarrollo de una democracia plena, dado que la igualdad entre mujeres y hombres está en el corazón mismo de cualquier forma de sociedad libre; es conditio sine qua non para alcanzar comunidades igualitarias”, ha insistido la edil.

Precisamente, por este motivo, Aragoneses ha manifestado que es por lo que “debemos combatirla todos los días, porque tenemos delante una realidad innegable que nos interpela a todos y todas a una acción firme en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan".

Y es que, según sus palabras, "esto no es una cuestión solo de las instituciones, sino también toda la ciudadanía y debemos entre todos y todas intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen las violencias machistas”.

En este sentido, la edil también ha destacado que hay que combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia hacia las mujeres o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.

Por ello, ha señalado que “para este equipo de gobierno, es un objetivo prioritario, combatirla y trabajar cada día hasta erradicar cualquier tipo de violencia machista y construir una ciudad que sea igualitaria, libre y segura para las mujeres de Mérida”.

De hecho, tal y como ha indicado Aragoneses, “en el ámbito de nuestras competencias todos los días desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y sus hijas e hijos y luchar contra la violencia de género es invertir en la vida de las mujeres.

CIFRAS EN MÉRIDA

En cuanto a cifras, en la Oficina de Igualdad, desde enero se han atendido a 141 mujeres, mientras que desde el Punto de Atención Psicológica, el número total de mujeres atendidas en el 2023 es de 169 mujeres, de las cuales 41 son expedientes nuevos y 6 son reinicios.

En lo que respecta a las Sesiones de Atención Psicológicas a fecha 16 de Noviembre de 2023, se ha atendido a 639 mujeres, recursos están en parte financiados a través del Instituto de la Mujer de Extremadura.

Por otra parte, 44 mujeres disponen del terminal de ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género, detalla el Consistorio.

“Nosotros como equipo de Gobierno tenemos muy claro cuál es nuestro trabajo, todos los días, a través de la delegación de Igualdad y con el equipo de profesionales mujeres expertas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y expertas en atender a víctimas de violencia machista en nuestra ciudad”, ha señalado Aragoneses.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Mérida, se van a continuar reforzando las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales.

A colación de esto último, Aragoneses ha insistido que, por todo ello, desde el Consistorio "demandamos" la utilización de todos los recursos que sean necesarios en la asistencia, ayuda y protección de las víctimas, sus hijos e hijas. También se continuará trabajando a través de sesiones de trabajo para mejorar la coordinación continua entre los diversos agentes sociales implicados en la violencia contra las mujeres.

“Porque queremos dar la mejor la respuesta institucional a todos los niveles, evitando el riesgo de victimización secundaria y mejorando la confianza de las víctimas”, ha señalado Aragoneses.

Por otro lado, se pretende dar un impulso a la formación de los agentes implicados para garantizar una respuesta especializada e integral a las víctimas y seguir estableciendo cauces de colaboración con las organizaciones feministas que luchan contra las violencias machistas en la capital extremeña.

Por último, se va a continuar trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y concienciación a la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista, e impulsar el debate social para que lo público deje de ser privado. Y es que, "aunque parezca obvio, quizás no esté de más recordar que las mujeres no desean ser víctimas, no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres".

ACTIVIDADES PREVISTAS

Por tanto, de cara a este 25N, desde el Ayuntamiento de Mérida se han propuesto una serie de actividades para el programa de Prevención y detección de la violencia de género que desarrolla la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género en el contexto de pacto de estado.

De esta manera, en este trimestre, un total de 15 centros educativos acogerán la representación de la obra de teatro “Eco, la ninfa sin voz”, que forma parte del proyecto “Héroes y heroínas” escrito y dirigido por las 4 esquinas producciones, basada en la mitología grecolatina, donde se describen situaciones actuales a través del juego, del teatro y el humor.

En el caso de “Eco, la ninfa sin voz”, las mujeres que aparecen en la obra sufren, son dañadas, amenazadas o privadas de libertad por el mero hecho de ser mujeres. Mediante la fábula, en tono de comedia, de una forma didáctica y atractiva para niños, niñas y adolescentes, se muestran una serie de personajes que reflejan los factores influyentes en estos actos de violencia: el maltratador, la víctima y las personas, que no se implican y no denuncian el sufrimiento de las mujeres, ya sean mayores, jóvenes o niñas. La obra por su temática y tratamiento está indicada para alumnado de quinto y sexto de primaria, así como el primer ciclo de secundaria.

También se incluyen en la programación del Festival de Cine Inédito dos propuestas relacionadas con este tema que son “Las Cuatro hijas”, de Kaouther Ben Hania y “El sueño de la sultana” de la directora Isabel Herguera. Se trata de unas películas que ponen de manifiesto y denuncian claramente las violencias contra las mujeres, y la desigualdad de género y que proyectan con motivo del 25N para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujeres.

Finalmente, el próximo 23 de noviembre se celebrará la Mesa de Coordinación y seguimiento de actuaciones sobre violencia de género, constituida en Mérida el día 23 de julio de 2007.

HOMENAJE A MARÍA LUISA GRAGERA

Por otro lado, el próximo 30 de noviembre a las 20:00 horas se celebrará un homenaje y reconocimiento a Doña Luisa Paula Gragera y de Vera, en el Teatro María Luisa junto con el espectáculo de Lourdes Pastor “La palabra y la música”.

A este respecto, la delegada ha señalado que con ello se reconoce “a la mujer emprendedora que promovió el cine María Luisa primigenio, inaugurado el 7 de febrero de 1931, con la colocación de un busto en el teatro.

Al homenaje le seguirá el espectáculo “La palabra y la música” de Lourdes Pastor, cantautora, socióloga, activista feminista. La cantautora flamenca Lourdes Pastor cuenta una personalidad única que la ha llevado a tener un espacio propio en el mundo de la música, tanto en su forma de expresión artística como en su posicionamiento vital. Es referente por haber sido pionera en la visibilización del feminismo a través de la música. Lourdes Pastor está considerada entre las voces españolas que reinterpretan la tradición del flamenco en sus letras junto a Rosalía, Silvia Pérez Cruz o Rocío Márquez.

Se trata de un espectáculo único fruto de años, toda una vida, de trabajo de investigación, participación y activismo en torno a los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia y la defensa de los derechos humanos, ha comenzado en 2022 y continuará en 2023 esperando llegar al mayor número de personas en España y el extranjero.

En esta ocasión, la artista ofrece un espectáculo vivo, siendo diferente en cada uno de los escenarios, pues va adaptando repertorio de palabra y música tanto al público al que va dirigido como a la actualidad existente. Se trata de una experiencia en la que a través de la palabra y la música se reivindican derechos humanos, el cuidado del planeta, se reivindica la memoria histórica, la memoria feminista y especialmente los derechos de las mujeres.

Cierran el programa previsto otras actividades como el cuentacuentos por la igualdad y el buen trato dentro del ciclo “Los Jueves te cuento” en la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner, la iluminación de todos los monumentos y fachada del Ayuntamiento este fin de semana, así como la instalación de una lona.

Por último, desde el Ayuntamiento se sumarán a todos los actos de reivindicación que el movimiento feminista de la ciudad organice.