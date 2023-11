Cuatro conferencias tratan la época en la que Mérida se convierte en cuna del cristianismo

La delegada de Semana Santa y Año Jubilar en el Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, ha acompañado este martes al presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, Luis Miguel González, y al director de la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, en la presentación de la V edición del ciclo de conferencias 'Mérida, cuna del Cristianismo Hispano'.

En concreto, el ciclo de conferencias se celebra este próximo viernes y el sábado, días 17 y 18 de noviembre, en el Centro Cultural Santo Domingo y en durante el mismo se analizarán y pondrán sobre la mesa cuestiones relativas a la figura de Santa Eulalia y a la de la propia ciudad como referente en el mundo cristiano de nuestro país.

En este sentido, la edil ha señalado que el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, “apoyamos y patrocinamos está actividad que supondrá, no hay duda, un nuevo avance en la investigación y el conocimiento de aquello por lo que llevamos trabajando desde el año 2015, que no es otra cosa que consolidar a Mérida como esa Cuna del Cristianismo en España a través de investigaciones y con la presencia de voces más que autorizadas para ello”.

En este sentido, Aragoneses ha animado a la ciudadanía “a ahondar, con este ciclo, en una parte importante de nuestra historia que, poco a poco, va saliendo a la luz gracias al trabajo de todos y todas los que, de una manera u otra, ponemos nuestro empeño en ello”, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Sobre el programa, el director de a Capilla Gregoriana ha señalado que el viernes por la tarde, a las 19:30 horas, se celebrará la Misa Mozárabe en la Basílica de Santa Eulalia “con la que pretendemos seguir estableciendo a Mérida como punto de encuentro y celebración de ese rito en lo que es nuestro país”.

Por su parte, Luis Miguel González ha explicado que el ciclo comenzará el viernes, a las 16:30 horas con la inscripción de asistentes para proceder a la inauguración a las 16:45 horas para, a las 17:00 horas, comenzar la primera de las conferencias a cargo del Profesor Doctor. Ramón Teja Casuso, Catedrático Emérito de la Universidad de Cantabria y Doctor h.c. por la Universidad de Bolonia, “Los problemas de los orígenes del cristianismo en Hispania”.

Seguidamente, a las 18:00 horas, la Profesora Doctora Silvia Acervi. Titular del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria hablará sobre “Los primeros mártires cristianos”.

El sábado, a las 10:30 horas, el Profesor Doctor Pablo C. Díaz Martínez. Catedrático de la Universidad de Salamanca hablará sobre “El paisaje de las ciudades cristianas. El caso de Mérida”.

Finalmente, ya a las 12:00 horas la profesora Doctora Isabel Velázquez. Catedrática de Filología Latina de la Universidad Complutense hablará sobre “Santa Eulalia y los Santos Padres emeritenses” para dar paso al debate y clausura del Ciclo. Al ciclo se podrá asistir de manera gratuita.