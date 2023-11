Rodríguez Osuna muestra su "respeto máximo" a las protestas contra la anmistía

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha mostrado este viernes su "respeto máximo" a las manifestaciones convocadas en los últimos días frente a sedes del PSOE en protesta por la Ley de Amnistía, ante lo que ha considerado que manifestarse es "muy sano" y "muy natural", aunque ha pedido a los políticos "rebajar el tono de crispación"



A preguntas de los periodistas sobre la concentración convocada para la tarde de este viernes en Mérida y otras ciudades, Rodríguez Osuna ha destacado que "han sido muchos años los que hemos luchado por conseguir una democracia" que permita que las personas puedan manifestarse "respetando la ley y respetando los plazos de convocatoria".



"Por lo tanto, respeto máximo a las convocatorias, que las podrá compartir la gente o no, y que las desarrollen, que es muy sano y muy natural", ha entendido el alcalde de Mérida, quien ha relatado qué lo "lleva haciendo muchos años".



Rodríguez Osuna ha admitido que no le preocupa que las protestas puedan derivar en enfretamientos, ya que según ha considerado, "la gente es más cívica de lo que parece", tras lo que ha dicho que "el problema es que en Madrid se ha sobredimensionado la cosa", ya que "7.000 personas en Madrid es muy poca gente", ha dicho.



"Hay mucha gente que ha ido a manifestarse pacíficamente, el problema es que se infiltran violentos dentro de esas manifestaciones", ha lamentado el el alcalde de Mérida, quien ha considerado que "haríamos bien también rebajando un poco el tono de crispación, haciendo declaraciones más prudentes y pidiendo a esos violentos que dejen a la gente que se quiere manifestar libremente que lo haga".



Así, Rodríguez Osuna ha planteado a la clase política la "reflexión" de que "este Estado de Derecho es suficientemente garantista", de tal forma que "la justicia y los poderes de este Estado garantizan que no se pueda hacer nada contra la ley".



Por tanto, ha considerado que los políticos que salen "diciendo barbaridades" ante el acuerdo sobre la Ley de Amnistía, a juicio de Rodríguez Osuna, "están contribuyendo a una cosa que es incierta, porque el Estado de Derecho garantiza primero la libertad de expresión" para poder decirlo, y "también garantiza que ningún político pueda ir contra la ley", ha asegurado.



Por eso, "si tenemos un Estado de Derecho que garantiza que nadie pueda ir contra la ley", lo "mejor" que a juicio del alcalde de Mérida pueden hacer los políticos, es "rebajar el tono de las intervenciones y de las afirmaciones", así como "respetar que todo el mundo se manifieste, porque están en su derecho", ha concluido.



Antonio Rodríguez Osuna se ha pronunciado de esta forma este viernes a preguntas de los periodistas durante la visita que ha realizado al Mercadillo Solidario que la Asociación Española contra el Cáncer tiene instalado en el Círculo Emeritense.