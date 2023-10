La zona de salud ‘Mérida Norte’ celebra la ‘Primera Semana de la Salud’

El Ayuntamiento de Mérida va a colaborar con los profesionales sanitarios del Centro de Salud ‘Mérida Norte’ para poner en marcha y celebrar la ‘Primera Semana de la Salud’.

Así lo han anunciado este martes los delegados municipales de Deporte y de Sanidad, Toni Marín y Marco Antonio Guijarro, respectivamente, quienes han destacado que la actividad se desarrollará en este importante centro de salud, que consta de una zona urbana de Mérida y siete consultorios locales -La Garrovilla, Esparragalejo, Mirandilla, Aljucén, Carrascalejo, Trujillanos y San Pedro-. Todos ellos están formados por una o dos UBAS dependiendo del municipio.

En este sentido, el director del Centro de Salud, Julián Onofre, ha explicado que la “Primera Semana de la Salud” se celebrará del 6 al 11de noviembre.

“En esta semana queremos salir a la calle paraconcienciar y sensibilizar a lacomunidad de la necesidad de poner en práctica hábitos y estilos de vidasaludables. Haremos especial hincapié en la prevención y promoción de la salud e invitamos a toda la población de la zona y de fuera de ella que quieraparticipar de las distintas actividades y talleres, así como de la caminata final el sábado por nuestra zona básica, la cual cuenta con el lema ‘Cambiamospastillas por zapatillas’”, ha precisado.

Para ello, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa, se han previsto una serie de actividades dirigidas a la población donde los diferentes profesionales que forman parte del centro irán desarrollando unos talleres informativos y de participación y unas actividades que fomentarán elconocimiento y el auto cuidado en la salud.

Además, según Onofre, “meses previos a la semana en cuestión, se han colocado unos buzones dedemandas y sugerencias repartidos por el centro de salud, para que nuestra población nos aportara sus inquietudes y demandas sobre temas de los cualesles gustaría que les hablásemos”.

A su vez, en sesión clínica del día 29 de septiembre con la mayoría del equipo se abrieron los buzones “y algunos temas que se repitieron fueron los jóvenes, las drogas (tabaco y alcohol) y la salud mental”, ha destacado el responsable médico del centro.

Estas actividades van dirigidas especialmente, a todos los usuarios de la zonade salud del Mérida Norte y del resto de otras zonas de salud que quieran participar en ellas.

Los profesionales del centro de salud Mérida norte realizarán actividades, talleres, clases y otras intervenciones con y para la población con el objetivo deaumentar los conocimientos en auto cuidados y la promoción y prevención de enfermedades, así como la resolución de problemas de salud. Las actividades se realizarán en horario de mañana y tarde dependiendo del día.

También habrá actividades que se realizarán de forma exclusiva en el centro de cabecera “y otras se repetirán en los consultorios de nuestra zona, parafavorecer la asistencia de la población de nuestros pueblos a la semana de la salud”, ha recordado.

Por todo ello, "el equipo quiere agradecer de forma especial al Ayuntamiento de Mérida, concretamente a su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y muy especialmente a la Concejalía de deportes, por la disposición inmediata y colaboración física y logística con todas las actividades de la semana”, ha sentenciado Onofre en la rueda de prensa.

PROGRAMA DE LA SEMANA:

- Lunes, 6 de noviembre:

- “EMPEZAMOS LA ACCIÓN”. Este día las fisioterapeutas del centro de salud realizarán en el pabellón polideportivo de las Abadías una sesión grupal en la que se realizarán unos ejercicios, estiramientos y recomendaciones de medidas de auto cuidado para que las personas puedan realizar de forma autónoma.

- “¿PODEMOS DEJAR DE FUMAR?”: D. Juan Carlos Martín Araujo, médico especialista en medicina familiar ycomunitaria (FyC) del centro, impartirá un taller teórico práctico en la sala de juntas. Tendrá una duración de 45-60 minutos.

- Martes, 7 de noviembre:

“¿QUÉ COMEMOS HOY?”, los residentes y especialistas enfermeros familiar y comunitaria del centro realizarán un taller teórico práctico sobre tipos de nutrientes, tipos de dietas, prevención y control de la enfermedad a través de los alimentos, ejercicio y control de la saciedad, entre muchos más aspectos. La actividad se realizará en la carpa colocada en el parking del centro de saludcon unaduración de 1 hora y media por la mañana.

- “SALUD MENTAL COMO PARTE INDIVISIBLE DE LA SALUD”: El equipo de salud mental del centro ofrecerá una jornada teórico práctica abierta a toda la población donde se hablará de estrés, ansiedad, factores protectores y de prevención. Esta actividad se llevará a cabo en el pabellón deportivo de las Abadías. Se recomienda que las personas acudan con ropa cómoda. La duración de la actividad será de entre 1,5 y 2 horas.

- ¿QUÉ TRAMITE NECESITAS? Estarán a disposición de la población en dos stand que se colocarán en la carpa del parking durante 1 hora y media para responder dudas tanto administrativas (acceso al centro de salud on line, cambio de médico, tarjeta sanitaria, etc.), como relacionadas con prestaciones sociales (solicitar grado de dependencia, ayuda a domicilio, prestaciones sociales, etc).

- Miércoles, 8 de noviembre:

- “TU PIEL IMPORTA”: Sin perder la línea del objetivo principal de esta semana, que es aumentar los niveles de prevención y promoción de la salud de nuestra población, se enmarca este taller que se impartirá en la sala de juntas del centro de manos de dos de nuestro médicos especialistas formados en este ámbito. La charla se centra en la prevención del cáncer de piel. La duración será de entre 45-60 minutos y por cuestiones de aforo los usuarios que quieran asistir deberán apuntarse a una lista que gestionará la celadora delcentro durante los días previos.

- “CUIDANDO A NUESTRAS MUJERES”: La matrona se encargará de formar a todas las mujeres de esta zona de salud de la ciudad que quieran acudir, en un tema muy de actualidad y almismo tiempo que tantos mitos y equívocos circulan sobre él, no es otro que el Cáncer de Cérvix o cuello uterino.

- Jueves, 9 de noviembre:

- “TU BOCA TAMBIÉN IMPORTA” Concienciar a todas las personas que quieran acercarse y comprobar la importancia de una buena salud buco dental y hábitos saludables para evitar enfermedades relacionadas con la falta de ésta. Se llevará a cabo en la carpa colocada en el parking y constará de una parte teórica y otra práctica con cuestionarios interactivos, muestrario de alimentos, taller E.H.O, entre otros. La duración de la actividad será de al menos 1 hora y media.

- “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA INFANCIA”: Pediatría realizará una actividad teóricopráctica dirigida a los padres y adultos en el manejo de accidentes leves como picaduras, heridas, quemaduras, así como accidentes graves tales como atragantamiento, intoxicaciones o reacciones alérgicas graves en los más pequeños. El taller durara 2 horas y se realizará en la carpa colocada en el parking del centro de salud.

- RELACIONES AFECTIVO SEXUALES basado en “NI OGROS NI PRINCESAS”: La población adolescente joven de esta zona de salud tiene localizada en el Instituto I.E.S.O Dulce Chacón de La Garrovilla. La duración y la edad de los alumnos seleccionados para recibir esta charla está consensuada con la Dirección del centro y adaptado al ritmo habitual de la jornada escolar en el instituto.

- “DÍA DE LAS URGENCIAS”: Este día se dedicará a la formación en urgencias y primeros auxilios. La actividad se realizará en la carpa del parking, y consistirá en una breve exposición teórica y continuará con ejercicios prácticos dirigidos con maniquíesy finalizará con un pequeño simulacro. La duración será de dos horas en total.

Por otro lado, en la misma mañana dos equipos de enfermería y varios de sus residentes de MfyC del centro, conjuntamente con las direcciones de los colegios Miguel de Cervantes y Ciudad de Mérida, se desplazaran a cada uno de ellos para realizar una charla teórico práctica de primeros auxilios a alumnos de 6º de Primaria.

- Sábado, 11 de noviembre:

- “CAMINATA”: Marcha andando con el lema 'Más zapatillas y menos pastillas', se iniciará en el acueducto Los Milagros, continuará bordeando toda la isla y finalizará en el punto de inicio. La duración aproximada dependerá de la cantidad de personas que acudan a la marcha.