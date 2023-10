Vox pedirá reprobación del alcalde de Mérida por promover llegada de inmigrantes ilegales

Ep

Vox pedirá en el Ayuntamiento de Mérida y en la Asamblea de Extremadura, a través de sendas iniciativas, la "reprobación" del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, por "promover" la llegada a la ciudad de "inmigrantes ilegales".

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura y senador por designación autonómica, Ángel Pelayo Gordillo, en referencia a la llegada a Mérida de 200 migrantes procedentes de Canarias.

En este sentido, Gordillo ha criticado que Osuna, el pasado sábado, hiciese una "especie de ofrenda" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación conjunta en un acto de partido, al mostrar la disposición de la ciudad de acoger a migrantes.

"Yo comprendo que quiera hacer méritos ante el señor Sánchez, dueño absoluto de su partido y de España, según parece ser, para suceder al señor Vara, pero el precio no puede ser la ciudad de Mérida y su seguridad".

Aante las puertas del consistorio emeritense, junto a concejales, diputados y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, que pertenece a Vox, Ignacio Higuero, Gordillo ha recalcado que la política de su partido está "clara" y consiste en oponerse "frontalmente" a la "política de brazos abiertos" y a la "acogida de la inmigración ilegal".

"Bienvenidos sean quienes vengan a España a trabajar en orden y con sus papeles en orden. Naturalmente que sí, hace falta mano de obra y en Extremadura también, pero esto no puede ser de cualquier manera", ha añadido.

OSUNA "SE ESTÁ PONIENDO DEL LADO DE LAS MAFIAS"

Ángel Pelayo Gordillo también ha acusado al alcalde de Mérida de ponerse "del lado de las mafias que comercian con carne humana" que, como ha dicho, traen a estas personas a España y a Europa y luego por la "vía de los hechos se les regulariza".

"No tengo que recordarles a ustedes la situación complicadísima que vive ahora el mundo, ha habido atentados, se están reproduciendo atentados con resultados a veces muy lamentables en muchas ciudades y queremos que Mérida y Extremadura sigan siendo seguras", ha asegurado.

No obstante, Gordillo ha insistido en que "esto no va contra ninguna persona", ya que "todos somos personas, nazcamos donde nazcamos", pero ha recalcado que "las circunstancias y la experiencia indican que estas prácticas" a las que "está entregado" Rodríguez Osuna "no traen buenos resultados".

"Nosotros exigimos por supuesto que se detenga la llegada de inmigrantes ilegales a Mérida y a Extremadura", ha recalcado Ángel Pelayo Gordillo.

Asimismo, y a preguntas de los medios, Gordillo se ha mostrado en "desacuerdo" con la decisión de la Junta de Extremadura de no oponerse a la llegada de los migrantes y ha considerado que la visión que tiene el PP respecto a esta cuestión es, en su opinión, "equivocada".

"Por lo tanto aquí no hay conflicto de ninguna clase", ha aseverado en relación al gobierno de coalición en Extremadura entre el PP y Vox, ya que en el pacto de 60 puntos alcanzado no se toca la inmigración "para nada", ha explicado.

También se ha referido el diputado y senador de Vox al "desequilibrio" que puede suponer la llegada de migrantes, para lo que ha puesto como ejemplo que la isla de El Hierro, con una "población autóctona de 11.000 personas", ha acogido a "3.000 inmigrantes ilegales".

"¿Ustedes saben el desequilibrio que eso supone para cualquier comunidad?. Pero no es porque estas personas sean malvadas ni sean peores que nosotros, que no lo son. Es simplemente porque son personas desarraigadas, que no tienen ningún medio de vida, ni siquiera hablan nuestro idioma y no comparten nuestro modo de vida. Simplemente eso. Y algunas de ellas, sí, hay que decirlo, vienen completamente radicalizadas por cuestiones religiosas. Por lo tanto es que esto desestabiliza cualquier comunidad", ha asegurado.

Finalmente, sobre el papel de Cruz Roja, Gordillo ha indicado que es una institución que merece todo su "respeto", "apoyo" y "consideración". "Una cuestión es la gestión y otra cosa es el impulso de traer aquí a determinados contingentes, vuelvo a repetirlo otra vez, humanos, que luego hay que gestionar y la Cruz Roja está para eso, para gestionar, lo vamos a decirlo así, lo inevitable, ya que está aquí alguien tendrá que hacerse cargo", ha señalado.