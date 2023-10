La comedia 'Una semana nada más' recala en el Centro Cultural de Nueva Ciudad de Mérida

El espectáculo teatral 'Una semana nada más', dirigido por Raquel Pérez e interpretado por Marina San José, Manu Baqueiro y Javier Pereira, llegará este próximo sábado, 21 de octubre, al Centro Cultural de Nueva Ciudad de Mérida.

En concreto, 'Una semana nada más', cuya representación comenzará a las 20:00 horas, es una "delirante comedia" que cuenta la historia de Sofía y Pablo, que viven juntos desde hace cuatro meses, aunque Pablo "ya no la aguanta".

"No aguanta su orden, no aguanta sus libros, no aguanta su timbre de voz, nada que no pudiese solucionar teniendo una conversación con Sofía y rompiendo la relación, pero Pablo no quiere cargar con la ruptura, quiere que sea ella la que se marche", según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Por su parte, Sofía está "loca por Pablo", adora su trabajo en una librería y "no aguanta a Martín", el mejor amigo de Pablo. "No es que le parezca insoportable, no le aguanta simplemente porque ocupa demasiado espacio en su relación. Tres son multitud y Sofía quiere a Pablo solo para ella", ha señalado el Consistorio.

Finalmente, Martín es un "buenazo, ordenado, limpio, trabajador y quiere a su amigo" y los tres tendrán que convivir "una semana nada más" en la que la situación se irá complicando y girando hasta no saber "quién engaña a quién".

Las entradas, al precio de 5 euros, se pueden adquirir desde este lunes en el Centro Cultural Alcazaba, en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00horas, así como en el Centro Cultural de Nueva Ciudad, en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y el mismo día del evento desde una hora antes.

Cabe destacar que el espectáculo cuenta con las Ayudas a la Programación de Artes Escénicas y de Música de la Red de Teatros y Otros Espacios Escénicos de Extremadura de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, cofinanciado en un 70 por ciento.