En el MNAR, Rogelio López Cuenca repasa la pugna entre los "santos lugares picassianos"

Recogerá la pugna mantenida entre algunos de los "santos lugares picassianos", entre los que se encuentran Málaga, A Coruña, Barcelona o París.



La de la capital extremeña forma parte del proyecto 'PICA$$oTM', organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de Museos Estatales y que se enmarca en las exposiciones de la Celebración Picasso 1973-2023 y en el programa cultural de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.



De este modo, y con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del célebre pintor, López Cuenca, Premio Nacional de Artes Plásticas 2022, ha ideado una serie de instalaciones museográficas planteadas expresamente para cada uno de los 10 museos estatales participantes.



En ellas, el artista establece un diálogo diferente con cada colección para abordar de manera crítica el fenómeno picassiano y, en concreto, la intervención en el MNAR de Mérida plantea una reflexión sobre el concepto de autenticidad y el papel que la "coartada arqueológica" desempeña como legitimación de las "ciudades turísticas".



La propuesta se detiene en la gloria disputada por los distintos "santos lugares picassianos", como los ha denominado el propio artista en la presentación este jueves de la intervención en Mérida.

En concreto, se recoge Málaga, ciudad natal del pintor; A Coruña, como lugar donde Picasso "nace como artista"; Barcelona, como "el lugar donde empezó todo"; Gósol, donde Picasso "nace como genio"; Horta, como "la cuna del cubismo"; París, consagración de la "marca Picasso"; los distintos enclaves en la Provenza y la Costa Azul e, incluso, "el Lavapiés que conoció Picasso".



Así, y como plantea Rogelio López Cuenca, todos estos lugares están en pugna por las posibilidades de explotación del capital simbólico que la huella del mito representa como fetiche y como reliquia.



"PEQUEÑAS INTERRUPCIONES" QUE SE DISEMINEN "COMO UN VIRUS"



Rogelio López Cuenca ha explicado que la intención de la intervención que albergará el museo emeritense hasta el próximo mes de enero es situarse "en las antípodas" de las "grandes exposiciones antológicas" que se están realizando dentro de la programación del aniversario de la muerte de Picasso.



De este modo, se pretende que sean "pequeñas interrupciones" que se diseminen "como un virus" en el interior de las distintas colecciones de los diferentes museos estatales y, en el caso del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el proyecto gira en torno a la construcción de la identidad picasiana y la explotación como marca aplicada a cualquier producto, ya sea un automóvil o un perfume, pero también a una ciudad en el mercado turístico contemporáneo, que hace multiplicar su valor exponencialmente, ha dicho.



Por ello, en esta instalación se ha recogido documentación de las diferentes ciudades o lugares que pugnan por su condición de "santos lugares picassianos", es decir, lugares que tuvieron una importancia determinante en la construcción del mito de una marca que tiene un "valor incalculable" y una "dimensión universal".



También, y a preguntas de qué puede tener de romano Picasso, López Cuenca ha asegurado que, en el sentido de lo clásico, hay ciertas fotografías del artista en las que está posando como un senador, además de añadir que él "tenía conciencia de ese poder que tenía su imagen y que encarna todos esos pasados míticos y gloriosos".



En esta línea, ha remarcado que, desde los años 60, no se estudia tanto la figura de Picasso en las escuelas de arte como en las escuelas de marketing, ya que es un "gran maestro" en la administración de su propia imagen y su propio nombre como marca.



Por otro lado, y sobre la figura de Picasso y la relación con sus parejas, Rogelio López Cuenca ha señalado que le "parece que es hora", y la crítica feminista, ha dicho, "tiene un papel primordial" a la hora de empezar a valorar que el arte y la cultura son "proyectos colectivos, proyectos que no se pueden disociar de la vida, no se pueden disociar de los modos dignos de vivir".



Asimismo, ha dicho que "no se puede justificar la belleza de lo que vemos por ejemplo en un museo como este, olvidando que se trata de producto de una sociedad esclavista y de una sociedad extremadamente machista y patriarcal. Eso no podemos olvidarlo y estamos en un momento en que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar una obra de arte".



UNA DECENA DE MUSEOS



El Museo de Arte Romano de Mérida es la quinta sede de este proyecto que ya se ha presentado en el Museo Nacional Centro de Investigación de Altamira, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' y en el Museo Nacional de Escultura.



El próximo día 19 tendrá lugar la inauguración en los museos estatales de Madrid, en concreto en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el Museo del Traje. CIPE, en el Museo Nacional del Romanticismo y en el Museo Cerralbo, a los que se unirá el Museo Fundación Lázaro Galdiano.



Además, el proyecto se completa con una publicación en forma de periódico que estará a disposición gratuita de los visitantes de las distintas sedes del proyecto.

Recoge una selección de artículos de investigadores y estudiosos de referencia tanto de la obra de Picasso, como de la diversidad de modos en que el fenómeno de su contradictoria fama se despliega y es consumido en la sociedad contemporánea.



La publicación acompaña el proceso de contextualización y reflexión de las intervenciones en los diferentes museos, con la voluntad de perdurar una vez concluido el proyecto expositivo.



Los autores que firman los diferentes artículos son, además del propio López Cuenca, Paula Barreiro López, Isabel Bellido, Pepa Bueno Fidel, Helena Chávez Mac Gregor, Javier Cuevas del Barrio, Santiago Eraso Beloki, Ana García Alarcón, Francisco Godoy Vega, María Dolores Jiménez Blanco, Béatrice Joyeux-Prunel, Antonio Javier López, Txema Martín, Jorge Luis Marzo, Maite Méndez Baiges, Ángela Molina, Justo Navarro, Mariano de Santa Ana Pulido, Carlos Pardo, Rocío Robles Tardío y Elo Vega.