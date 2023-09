La SECINDI proyectará el 5 de octubre los cortos que concursan en la Sección Oficial

La Semana de Cine Inclusivo y Diversidad (SECINDI) se celebrará en Mérida del 30 de septiembre al 7 de octubre en el Centro Cultural "Santo Domingo" de Fundación CB, institución organizadora.

Será una semana en la que el público disfrutará de proyecciones, coloquios y talleres en torno al mundo de la discapacidad y la diversidad, procurando dar visibilidad a este sector y facilitando a las personas con discapacidad la posibilidad de disfrutar de un cine accesible.

Así, por ejemplo, el próximo 5 octubre a las 19:00 horas se proyectarán los ocho cortometrajes seleccionados para concursar en la Sección Oficial de este año. Ese mismo día, el público asistente podrá participar en la votación de su cortometraje favorito para el Premio del Público.

En concreto, estos son los seleccionados: Entre les mots y Open Call (Luxemburgo); Amei te ver (Brasil); Estigma, L`Avenir y Muy Fuerte (España); Baisse les brass (Francia); y Santi (Argentina), según informa Fundación CB en una nota de prensa.

Además, al finalizar las proyecciones se celebrará un coloquio con algunos de los directores y protagonistas, mientras que los asistentes podrán entregar a la salida sus votaciones.

Por otro lado, el mismo 5 de octubre también se celebrará, en horario de mañana, la proyección de los cortometrajes seleccionados para la Sección Especial fuera de concurso: Naiara, vivir sin límites, Vivir entre dos noches, Persona normal y La rampa (España); Diafragma (Brasil); Edo (Italia); y This is not film (Irán).

PROYECCIÓN DE 'CAMPEONEX'

Por otro lado, el 6 de octubre a las 19:00 horas tendrá lugar la proyección de la película recién estrenada "Campeonex", la segunda parte de "Campeones". Según avanza Fundación CB, cuatro de los protagonistas de esta película asistirán y participarán en un coloquio posterior con el público: Roberto Sánchez, Fran Fuentes, Jesús Lago y Ángel Medina.