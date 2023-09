El consejero de Economía no descarta la azucarera de Mérida

Ep.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría, no ha descartado "ningún proyecto que sea interesante para Extremadura", aunque ha invitado a pensar en "lo poco que ha avanzado" el proyecto de la azucarera de Mérida.

A preguntas de los medios sobre la situación de la azucarera --este miércoles antes de comparecer en una comisión en la Asamblea para hablar sobre líneas generales de su departamento--, Santamaría ha rehusado emitir una "opinión" sobre dicho proyecto, aunque ha invitado a analizar el "histórico" que acumula el mismo, "los años que lleva y lo poco que ha avanzado".

"Yo no voy a descartar ningún proyecto, los tenemos que analizar todos, pero la azucarera sólo tenéis que ver el histórico que lleva, los años que lleva y lo poco que ha avanzado... Yo no quiero emitir una opinión porque no quiero descartar ningún proyecto que sea interesante para Extremadura pero a los hechos me remito", ha espetado.