Asociación 25 de Marzo se concentrará en Mérida para criticar el modelo social "injusto

La Asociación 25 de Marzo convoca una concentración este jueves, 7 de septiembre, a las 19:30 horas, frente al Teatro Romano de Mérida con motivo de la entrega de las Medallas de Extremadura 2023, con el objetivo de criticar al actual modelo económico y social "injusto".



Así pues, bajo el lema 'Por una Extremadura en lucha', el colectivo reivindicará también la fijación del 8 de septiembre como "día artificial impuesto en la región por capricho de una élite gobernante que no reconoce el día 25 de marzo como verdadero día de Extremadura".



Igualmente, a través de una nota de prensa, la asociación llama a la movilización "general" contra un sistema que impone una relación "centro- periferia" que tiene a la región en la periferia y conforma un estructura económica de "subordinación" que se basa en factores como "el desempleo estructural que supone una incapacidad para el crecimiento económico de zonas como nuestra región".



De igual modo, llama a la movilización contra los "continuos recortes en sanidad" que, además, considera que "sin duda serán profundizados con el actual Gobierno de coalición regional que va a aumentar las privatizaciones dando a empresas privadas la gestión de servicios sanitarios públicos (privatizando de facto el sistema nacional de salud), que es la cantinela de privatizar ganancias y socializar pérdidas de los neoliberales que parasitan el Estado en las distintas Autonomías".



También llama a la lucha para reclamar una reforma agraria que queda aún hoy "pendiente" y que, a su juicio, es "más necesaria que nunca" ante el actual proceso de "reconcentración" de terrenos que se están produciendo en algunos territorios de estructura minifundista y pequeña propiedad, "derivado de la falta de oportunidades para los habitantes de los municipios que en parte vienen originados de un sistema especulativo que no paga los productos a precios justos y en ocasiones no llega a cubrirse costes de producción".



Por ello, este colectivo reclama una reforma agraria que acometa todos los ciclos, desde la producción a la distribución, y que posibilite "mejoras" para los agricultores.



Al mismo tiempo, la asociación saldrá este jueves a la calle contra un modelo de producción que "impone la dominación de las grandes corporaciones sobre los territorios", como en la región la muestran los "múltiples" proyectos de minas a cielo abierto que ponen en "peligro" explotaciones ganaderas tradicionales "bajo la promesa falsa de puestos de trabajo".



"De este modo se pone a disposición de grandes entramados empresariales el control del territorio y la población de muchos de nuestros municipios, sirviéndose de una población que sufre un desempleo estructural y se ve obligada a aceptar trabajos precarios", asevera.



MODELO "INJUSTO"



Al mismo tiempo, la asociación entiende que es "importante" llevar a cabo la movilización colectiva para enfrentar un modelo económico y social "injusto" que hace que se haya perdido un 9,6 por ciento de la población en los últimos años y frente a un modelo de "especulación" centrado en el turismo que cuenta con un cuerpo que trabajadores que cobran de media "un 40 por ciento menos" que los trabajadores de otros sectores, y que posibilita un modelo de "gentrificación" que "eleva el nivel de vida en los municipios y que no va a en armonía con el poder adquisitivo de los habitantes estas poblaciones".



También plantea una movilización para reclamar una Extremadura "con memoria, que mire al pasado para hacer justicia en el presente con los crímenes cometidos por el franquismo en la región y que continúan impunes", y frente al nuevo Gobierno PP-Vox que "pretende eliminar lo poco que se ha avanzado al respecto en la región, amenazando con eliminar la Ley de Memoria Histórica de Extremadura".



Una movilización que, a su juicio, debe ser además "feminista, frente al patriarcado en general y a los ataques de la reacción en concreto", que ya se han materializado en la región con la primera medida "anti-feminista" del gobierno PP-Vox como "la eliminación de la Consejería de Igualdad y, por tanto, lo que es peor, la eliminación de las políticas de igualdad" en la comunidad.