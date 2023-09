La Feria de Mérida 2023 concluye con datos "históricos" de participación y sin incidentes

La Feria de Mérida 2023 ha concluido con unos datos "históricos" de participación, sin incidentes relevantes, y con la celebración de todas las actividades programadas pese a las inclemencias meteorológicas del fin de semana.



Así pues, el Gobierno local se muestra "satisfecho" por el resultado de una Feria que tiene "modelo claro" y que, según ha subrayado en rueda de prensa este martes para hacer balance de la celebración la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, apuesta por el disfrute de la ciudadanía en cualquier rincón de la ciudad. Ello, a través de la programación de grandes eventos para todos los públicos, del fomento de la participación, y de la mejora de los servicios públicos.



De este modo, una vez finalizados los actos programados para la Feria de Mérida 2023 con una "espectacular" colección de Fuegos Artificiales la delegada municipal destaca que se han vivido en la capital extremeña unas fiestas con datos "históricos", como el que se produjo la tarde del jueves con la afluencia masiva de personas y visitantes, tanto en los actos programados por el Ayuntamiento, como en el ambiente que se ha vivido tanto en el recinto ferial como en el centro de la ciudad.



Aragoneses ha señalado, así, que el equipo de gobierno local está "satisfecho" por cómo han transcurrido estos días. "Entre todas y todos hemos hecho posible una feria sin incidentes, con éxito de participación y donde no se ha suspendido ninguna actividad programada por el Ayuntamiento", ha subrayado.



Todo ello, a pesar de la intensa lluvia caída el sábado por la tarde, siendo la localidad más lluviosa de España ese día. "Tras el agua, las calles y el ferial volvieron a llenarse de gente, y el ambiente del sábado de feria fue espectacular, en definitiva, un éxito de participación desde la inauguración hasta la noche de este pasado lunes", ha destacado la delegada.



En este punto, ha agradecido a Bomberos, Fomento, Aqualia y a los técnicos municipales que trabajaron con "ahínco" para achicar agua y solucionar las incidencias que la intensa lluvia produjo, y que no impidieron que todos los actos se desarrollasen con "normalidad".



JORNADA HISTÓRICA



Durante su comparecencia, Aragoneses ha recordado también que el jueves, 31 de agosto, se vivió una jornada que "pasará a la historia", en la que más de 10,000 personas abarrotaron la Plaza de España y aledaños. Un "éxito de participación" que coincidía con los conciertos programados por el ayuntamiento de Sixko Durán y Andy y Lucas.



Igualmente, ha mostrado su "satisfacción" porque, según la Policía Nacional y Local y los informes que han remitido al ayuntamiento, la Feria de Mérida ha transcurrido "sin incidentes relevantes". "La seguridad y la convivencia ha sido la nota predominante de los siete días de fiesta", ha incidido.



A este respecto, ha señalado Aragoneses que "el gobierno de Mérida tiene un modelo de Feria claro, apostando por que la ciudadanía disfrute de sus fiestas en cualquier rincón de la ciudad, programando grandes eventos para todos los públicos, fomentando la participación, y mejorando los servicios públicos".



En este sentido, ha incidido en que la Feria "tiene espacios para los jóvenes en el Paseo de Roma, servicios de calidad instalados por varios puntos de la ciudad, conciertos que congregan a miles de personas, mejoras en las condiciones de accesibilidad universal". "Y así un largo etcétera", apunta.



Por el contrario, ha recordado que el equipo de gobierno actual encontró "una feria sin modelo, sin participación y sin servicios de calidad". "Hoy, 8 años después podemos decir con la boca bien grande que la Feria de Mérida atrae a vecinos y vecinas de toda la región, que tiene un modelo claro, y que ha mejorado todos sus servicios y programas", recalca.



Ha destacado, en este sentido, el día de la infancia, ya que el actual gobierno municipal ha conseguido que los precios reducidos no sólo fueran en un tramo horario, sino que fue durante las 24 horas del día que se celebró.



RUIDO



En lo que respecta al ruido en el recinto ferial, la delegada ha destacado que el hilo musical "ha funcionado de forma correcta", al tiempo que ha explicado que "la ubicación de la feria, prácticamente en el centro de la ciudad, provoca que el ruido dependiendo del viento se expanda más o menos".



En este sentido, ha señalado que los feriantes han "cumplido" su palabra de llevar a cabo ese hilo musical "uniforme" en lo que respecta a los decibelios. No obstante, Aragoneses insiste en que para próximas ediciones hay que seguir trabajando en "mejorar" los niveles de ruido en las discotecas, para potenciar su "insonorización".



Ha recordado, además, que el actual es el primer gobierno de Mérida de que se ha "preocupado" por el ruido, que "trabaja en ello". Por ello ha salido al paso de algunas criticas vertidas por algunos grupos políticos "que dan lecciones cuando nunca en la historia de esta ciudad ningún gobierno había puesto sobre la mesa la mejora de las condiciones de nuestro ferial".



A este respecto, Aragoneses ha preguntado a "algún grupo político que ha comentado cuestiones sobre la feria, por qué no lo hicieron ellos cuando gobernaron", y ha reprochado, igualmente, que "es muy fácil criticar la feria desde La Antilla o Matalascañas".



De este modo, la delegada municipal ha reiterado que el actual equipo de Gobierno potencia la fiesta, la dota de mejores servicios y apuesta por todas y cada una de las celebraciones de la ciudad.



"Una Feria que tiene mayor presupuesto, es más participativa y multitudinaria, fomenta las actividades por toda la ciudad y tiene mejores servicios para la ciudadanía; quien diga lo contrario sólo tiene que echar un vistazo a nuestra feria ocho años atrás", indica.



Al mismo tiempo, la delegada ha agradecido a la población su comportamiento cívico durante los días de fiesta, y ha avanzado que se va a seguir apostando por programar eventos multitudinarios y gratuitos para el disfrute de toda la ciudadanía, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.



En lo que respecta a la limpieza, ha destacado el dispositivo de los Servicios Municipales de Limpieza y de FCC. "Se han retirado 465 toneladas de basura durante los días de feria, ocho toneladas más que en 2022, lo que da una idea del volumen de participación todos estos días, con un dispositivo coordinado por el Ayuntamiento para que Mérida apareciera limpia por la mañana y que concluirá en la jornada de hoy y de mañana con una exhaustiva limpieza del recinto ferial", ha explicado.



Ha recordado, igualmente, que se ha ampliado el número de Puntos Violeta que, el año pasado, sólo se instaló en la zona de botellones permitidos, y que se ha ampliado al concierto de la noche del jueves, con Andy y Lucas, y a la inauguración de la Feria.



Para concluir, ha felicitado y agradecido en nombre del alcalde y del equipo de gobierno, además de a los cuerpos policiales, a los trabajadores del Parque Municipal de Obras, Festejos, de Parques y Jardines, Limpieza, FCC, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y 112, por su presencia y trabajo en todos los recintos donde se ha celebrado la fiesta.