La SECINDI selecciona ocho cortometrajes para su Sección Oficial en Mérida

La Semana de Cine Inclusivo y Diversidad (SECINDI) se celebrará del 30 de septiembre al 7 de octubre en el Centro Cultural "Santo Domingo" de Fundación CB en Mérida.

Así pues, será una semana en la que el público disfrutará de proyecciones, coloquios y talleres en torno al mundo de la discapacidad y la diversidad, procurando "dar visibilidad" a este sector y facilitando a las personas con discapacidad la posibilidad de disfrutar de un cine accesible.

Además, uno de los días en los que se celebrará este festival cinematográfico estará destinado a la proyección de los cortometrajes seleccionados en el concurso de la Sección Oficial.

La inscripción de obras ha sido a nivel internacional y, de todas las presentadas, ocho han sido elegidas para concursar en la última fase por los siguientes premios: Primer Premio Mejor cortometraje dotado con 1.000 euros y trofeo; Segundo Premio Mejor cortometraje dotado con 500 euros y trofeo; Premio del Público; Premio de la Prensa; Premio Mejor Intérprete Femenino; Premio Mejor Intérprete Masculino; Premio Mejor Guion; Premio Mejor Dirección; y Premio Secindi Inclusión.

Entre los cortos seleccionados para el concurso se encuentran títulos procedentes de España, Francia, Luxemburgo, Brasil o Argentina. En este sentido, según informa Fundación CB en una nota de prensa, destacan géneros muy diferentes: drama, documental, comedia, adolescente, animación, etc.

Cabe destacar que los títulos son: "Entre les Mots" de Jonathan Bartholme, "Ameí te ver" de Ricardo García, "Estigma" de Aída Argüelles, "L`Avenir" de Santiago Ráfales, "Open call" de Katia Crivellari, "Muy fuerte" de César Ríos, "Baisse les bras" de Frédéric Philibert, y "Santí" de Mario Capetillo.

Otra sección importante de esta edición de Secindi 2023 será la Sección Especial fuera de concurso; una selección de cortometrajes que también se proyectarán en el festival pero fuera del concurso de la Sección Oficial. Se trata de obras que también ponen en valor la diversidad: "Naiara" del EA Pancho Lasso, "La vida entre dos noches" de Antonio Cuesta, "Diafragma" de Robson Cavalcante, "Persona normal" de Brigitte Álvarez, "Edo" de Giambattista Pessarini, "La rampa" de Juanfer Andrés y "This is not a film" de Mahdi Hassanieh.

La programación completa de la Semana de Cine Inclusivo y Diversidad se anunciará próximamente.