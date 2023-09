Osuna: Escasez de casetas abiertas en Feria a mediodía es por falta de interés empresarios

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que las casetas no abren por el mediodía en el recinto ferial de Mérida porque a los empresarios "no les interesa" y debido a las costumbres de los emeritenses, principalmente condicionadas por las "altas temperaturas" durante estas fechas.

Así lo ha explicado al ser preguntado por la posibilidad de revitalizar la actividad en este espacio durante al mediodía, por haber solamente dos casetas abiertas.

Las casetas que están abiertas a mediodía, ha explicado, en el recinto ferial son la Caseta Municipal y El Cortijo Extremeño, que cuentan con programación y una financiación "pública", lo que permite contratar actividades y una promoción exclusiva, y ha subrayado que el resto de hosteleros "tiene que gestionar sus casetas" y el tiempo de apertura.

Asimismo, Rodríguez Osuna ha recalcado que a partir de este jueves los negocios hosteleros cuentan con ofertas de comida y que cuando las casetas que no son públicas no abren por el mediodía es porque "no les interesa" y porque el trabajo es "muy duro, si abren a las seis de la tarde y cierran a las cinco de la mañana, ya han hecho bastante turno de trabajo".

El primer edil ha realizado estas declaraciones en respuesta a los periodistas en su visita a las obras de la calle Graciano.