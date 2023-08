La Feria de Mérida 2023 contará con tramos sin ruido, plano cognitivo y aseos adaptados

La Feria de Mérida 2023 contará con tramos sin ruido, apoyos a la comunicación, plano cognitivo, plataforma para personas con movilidad reducida en los conciertos y aseos adaptados, entre otras medidas de accesibilidad previstas.



Además, en la web municipal -www.merida.es- estará disponible el programa de Feria adaptado a lectura fácil y también un Plano cognitivo, diferenciando los espacios dedicados a casetas, atracciones, venta ambulante, etcétera.



Al mismo tiempo, tal y como ha avanzado este viernes, durante una rueda de prensa, la delegada municipal de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, en el Ferial se han establecido cuatro días de feria sin ruidos (29 y 30 de agosto y 3 y 4 de septiembre), en los que de 20:00 a 22:00 horas no habrá música en las atracciones.



A ello se añade, además, un sistema de radiofrecuencia para que todas las atracciones tengan la misma música el resto de horarios en el ferial, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.



"Mérida ha sido pionera en los días sin ruido en la Feria, algo que hace que seamos referencia; hubo un tiempo en que muchas personas no podían pisar el ferial por ruidos y muchas niñas y niños no podían disfrutar por este motivo las atracciones, por eso insisto en que son medidas para que la Feria sea disfrutada por todas las personas", ha declarado Fajardo.



Así, la edil ha recalcado que "una Feria equitativa y que promueve la igualdad de condiciones para todos" es el objetivo de las distintas medidas de accesibilidad que el Ayuntamiento de Mérida pone en marcha para las actividades y conciertos en los días festivos.



En este punto, Fajardo ha señalado como ejemplo que en la web municipal estará disponible el programa de Feria adaptado a lectura fácil y también un Plano cognitivo, diferenciando los espacios dedicados a casetas, atracciones, venta ambulante, etcétera.



"Este plano sirve para planificar la visita de las personas con movilidad reducida o con discapacidad, hacer anticipaciones y elegir adónde nos queremos dirigir para hacer trayectos más cortos; se implantó en 2019 y es muy útil para preparar la visita al ferial", ha explicado.



También ha resaltado que en la Revista de Feria, una vez más la accesibilidad es protagonista, gracias a un artículo de la periodista Ana Gaviro.



APOYOS A LA COMUNICACIÓN



De igual modo, habrá aseos adaptados tanto en la caseta municipal como en el centro de la ciudad (en Plaza de España y calle Trajano), y en todos los conciertos en la Plaza de España existirá una plataforma para personas con movilidad reducida, según explica el Consistorio.



En los conciertos habrá también apoyos a la comunicación, mochilas vibratorias y bucles magnéticos, en todos los conciertos gratuitos que se realicen en la plaza de España (Sixko Durán (31 de agosto), el espectáculo 'Siete, Ocho, Nueve y Diez', de Mérida Flamenca (3 de septiembre) y 'Electronic Symphony' de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida y artistas invitados el lunes 4 de septiembre).



Todos ellos bajo demanda, concertando con una antelación de 24 horas en los números 687 659 875 y 619 343 784, a excepción del concierto de Andy y Lucas, el día 31 de agosto, a partir de las 22:30 horas, ya que ese día se colocará un stand para atender las demandas en el momento.



De hecho, para poner en marcha estas infraestructuras se ha contado con la colaboración de la Oficina de Accesibilidad Sensorial gestionada por Fedapas, a la que la delegada municipal ha agradecido su colaboración.



A ellos se añaden los conciertos programados por el Stone and Music Festival durante los días de feria en el Teatro Romano, en concreto, los de Niña Pastori (viernes 1 de septiembre) y Juanes (sábado 2 de septiembre), y que contarán con bucles magnéticos y mochilas vibratorias, además de espacio reservado para personas con movilidad reducida y otras medidas de accesibilidad adaptadas a las necesidades.