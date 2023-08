Pablo Puyol: La conexión con el público del Teatro Romano está siendo espectacular, brutal

El malagueño Pablo Puyol Ledesma es el encargado de interpretar a Juan Bautista en "Salomé" el montaje, dirigido por Magüi Mira, que se acaba de estrenar en la 69 Edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Junto a Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández, Sergio Mur, entre otros, da vida al personaje en una especial reinterpretación de la directora, con texto propio que, interpreta, desde la reivindicación, la pasión, el sentido y la música, porque también canta, petición de Magüi Mira que, en principio, no entendió: "para mí, el problema era el concepto, el estar aquí en el Festival de Teatro Clásico y cantar...." pero, que luego, entendí que las canciones..."son como un respiro también para el espectador, para que tenga la oportunidad de asimilar todo lo que está pasando. El espectáculo es tan intenso que necesita también de momentos de respirar".

En una conversación con Regiondigital.com, Pablo Puyol nos explica lo que representa su personaje, el proyecto, el estar en el Teatro Romano de Mérida y, lo que le queda por llegar y hacer en su futuro más inmediato.

¿Cómo llega este Juan Bautista, este proyecto, a tus manos?

Pues, directamente, recibí un mensaje de Magüi en el móvil diciéndome: ‘Hola, soy Magüi Mira, y quiero hablar contigo de un proyecto que tengo’. Y dije: ‘hostia, Magüi Mira, ¿perdón?’… de estas cosas que ya de primera te sorprendes. Y le digo: ‘pues te llamo ahora mismo si quieres’. La llamé y me dijo que fuéramos a tomar un café, porque prefería contármelo en persona y yo encantado de la vida. Le dije que tenía un ‘huequecillo’ de media hora, quedamos y esa media hora fueron tres horas al final, porque conseguí cambiar lo que tenía.

Fue tan chula la conversación, desde primeras como que encajamos perfectamente Magüi y yo, era como si nos conociéramos de toda la vida, y me contó el proyecto. Nunca había estado aquí en el Festival, tenía muchísimas ganas de venir, de actuar aquí en el Teatro Romano.

Y, llegas al Festival de Mérida, por primera vez, como protagonista, con Belén Rueda de ‘partenaire’, con Magüi Mira de directora y el Teatro Romano de escenario, ¿cómo enfocas tú todo esto?

De primeras, me cago vivo y digo ‘ande vas’ pero, de segundas, digo ‘¿y lo voy a rechazar?’. Esto no lo puedo rechazar de ninguna de las maneras, es un reto brutal y como tal lo tengo que afrontar, con todas las ganas del mundo y ‘p’alante’.

En estos momentos, es donde más se aprende y donde también te ves un poco a ti mismo puesto en situaciones un poco más comprometidas, donde sales de la zona de confort y son las cosas que a uno le gustan.

Creo que este tipo de retos son los que hacen que la espera, tanto para una persona, como para un actor, merezca la pena. Al final, se ha hecho y ahí está.

Y,....te lo complican aún más, porque no sólo te piden que seas un Juan Bautista pasional, enérgico, reivindicativo… sino también cantante... ¿cómo casas todo esto?

Magüi me dijo que aparte le gustaría que cantara, y yo me pregunté ‘¿qué pinta que yo cante?’… A lo que ella me contestó que el Bautista que tenía pensado era un Bautista como más poético también, aunque reivindicativo. “Quiero que su grito se transforme en canción”, me dijo, así que yo le dije que sí.

He hecho muchos musicales, obviamente el cantar ha formado parte de mi vida artística durante mucho tiempo y no es el problema. Para mí, el problema era el concepto, el estar aquí en el Festival de Teatro Clásico y cantar. Pero es verdad que luego conforme iba creciendo el proyecto y me iban contando más cosas lo veía más claro.

Aunque, he de decir que yo tenía mis dudas hasta que tuvimos el primer ensayo general que hicimos todavía en Madrid, en la sala de ensayos, que vino algo de público y me dijo: ‘encajan perfectamente las canciones’.

Todo lo demás del espectáculo tiene como un sentido y una estructura, y las canciones, aunque forman parte, yo decía: ‘no sé si esto está ahí como puesto con pegamento’ pero, al final, todo forma y está dentro del espectáculo, son como un respiro también para el espectador, para que tenga la oportunidad de asimilar todo lo que está pasando. El espectáculo es tan intenso que necesita también de momentos de respirar.

Aparte de que las canciones están contando y explicando cosas, y sobre todo están haciendo desarrollar al personaje de El Bautista. Está explicando cosas del propio personaje, no son canciones así porque sí, y también añaden a la belleza del espectáculo, creo que es súper bonito, estéticamente está muy cuidado y es muy bello.

Creo que la música que ha hecho Marc Álvarez y que las canciones que al final interpreto yo, le dan también como una redondez a esa belleza.

Estuvisteis ensayando en Madrid, en una sala de ensayo, ¿cómo fue llevar todo lo ensayado, todo lo proyectado,... a la arena del Teatro Romano de Mérida?

Un cambio brutal, porque tú estás en la sala de ensayos, que era súper chula, grande… pero claro, cuando tú estás allí ‘a gustito’, te sientes recogido, arropado y de pronto te ves ahí, con toda esa maravilla que es el Teatro Romano de Mérida, primero te cagas vivo, las cosas como son…

Y, luego dices, también hay que reajustar cosas, porque obviamente lo que se ha hecho en la sala de ensayos, que era grande, hay que expandirlo un poco, porque no eran las dimensiones reales del escenario.

Al mismo tiempo, también interpretativamente sientes como que tienes que dar más para llegar, pero al mismo tiempo tampoco te quieres pasar, porque sino todo lo que has hecho durante el periodo de ensayos no sirve para nada…

Y, de pronto, estás cambiando cosas, que de hecho nos pasó en el primer ensayo que tuvimos aquí. Y Magüi nos decía: ‘se os ha ido a todos la olla, ahora de pronto estáis queriendo hacer otras cosas y no es eso, quiero que hagáis exactamente lo mismo que en la sala de ensayos, solo que un poquito más dimensionado…’.

Y ya claro, a partir del segundo ensayo, lo entendimos perfectamente, y creo que conseguimos adaptar todo eso que habíamos hecho en la sala de ensayos, transportarlo aquí al Teatro Romano y hacerlo exactamente como tenía que ser, con las dimensiones reales tanto emocionales como físicas.

¿Has cambiado algo del personaje a raíz ya de los ensayos generales y de los primeros días de representaciones?, ¿has ido adaptando algo?

Yo soy un tipo bastante fijo. Voy evolucionando mucho, durante los ensayos, pero una vez que creo que ya está y, sobre todo, cuando el director o directora -en este caso- me dice ‘esto es lo que quiero’, soy bastante fijo, intento fijar mucho.

Luego ya, si pasan cosas durante la función, las adapto y no pasa nada, pero intento ser bastante fijo a la hora de hacer las cosas.

No me gusta ir cambiando por respeto, primero, al trabajo que se ha hecho en los ensayos, que creo que realmente es donde estás trabajando con el director, porque si no al final dices: ‘si voy a hacer al final lo que me da la gana, ¿para qué está la figura de la directora?’.

Miles de personas están llenando las grades del Teatro Romano para ver a Salomé y tu Juan Bautista..... ¿cómo está siendo la conexión con el público?

La conexión con el público está siendo espectacular, brutal… La respuesta tanto en el estreno, como días siguientes, ha sido increíble.

Se ríen donde se tienen que reír, se emocionan cuando se tienen que emocionar, hay un silencio brutal cuando las escenas lo requieren.

Yo he sentido en todo momento que estaban súper metidos en la obra, igual es una sensación mía, pero sobre todo cuando ves la respuesta al final, todo el mundo en pie, aplaudiendo…

Es muy emocionante, todas las noches se me ponen los vellos de punta, miro así, como diciendo: ‘es que es muy fuerte dónde estoy y cómo nos está recibiendo el público’. Es espectacular.

Para un actor, estar delante de más de 3.000 personas por función, es como para un futbolista estar en un campo de fútbol en Champions, no estáis acostumbrados a tantísima gente, …en este escenario, en este Teatro Romano ¿qué te llama la atención: el silencio o la acústica?

No sabría decirte, la verdad. Creo que ambas cosas son muy espectaculares. Yo tengo un momento justo antes de empezar mi primera canción, justo cuando acabo de cantarla, de pronto hay un aplauso, y cuando ese aplauso se apaga hay un silencio absoluto y digo: ‘Hostia, que soy yo el que tiene que hablar, el que tiene que llenar este silencio soy yo’… y es muy espectacular, porque tú dices, si hay 3.000 personas, ¡cómo puede haber este silencio!

Y, al mismo tiempo, ese momento en el que -obviamente vamos microfonados- porque también llevamos mucha música que sale por las piedras, con lo cual no podríamos luchar contra eso sin micro, pero es verdad que cuando estamos en las pruebas de sonido y no tenemos puestos los micros, tú dices ‘ahhh’ y suena.

Y es que eran listos los romanos, parece que no, pero pensaban los chavales… no sé cómo lo hicieron, la verdad (risas).

¿Habrá Juan Bautista más allá de la arena del Teatro Romano?, ¿hay Juan Bautista para rato?

Bueno, se supone que sí que vamos a hacer gira luego por España. De hecho, ahora tenemos San Javier y Sagunto, y ya luego, a partir de enero, sé que iremos a Málaga, que yo soy de allí y se vive muy bien. Luego iremos a Valencia, a Barcelona… creo que vamos a Bilbao también…

Vamos a hacer una gira así por toda España que me apetece mucho. Creo que va a ser muy distinta también la experiencia de hacer esto mismo no en un ‘megateatro’ maravilloso como este, sino en teatros más normales, más recogidos. Será una experiencia que va a cambiar, pero puede ser chula también.

Y, aparte de Juan Bautista....¿tú tienes algún otro proyecto previsto?

Yo he dejado una obra que estoy haciendo en Madrid, una comedia muy divertida que se llama ‘Un secreto a voces’, que está funcionando súper bien y la idea será seguir después del verano en Madrid con ella.

También estoy con otra obra de la misma productora -hemos hecho una productora allí en Málaga, que nos dedicamos a hacer comedia-, tenemos otra que se llama ‘Una hermana para tres hermanos’, con la que también estamos de gira por España. Con lo cual, el invierno se presenta muy bien.

Junto con eso, también estoy rodando la nueva serie de Álex de la Iglesia, que se llama ‘1992’, que de hecho el día que acabo aquí, el 20, yo me voy para Sevilla porque ruedo al día siguiente allí. La verdad que estoy en un momento maravilloso.

De Málaga, .....como Antonio Banderas...¿qué tal la conexión con el intérprete malagueño de referencia?

Hemos trabajado ya juntos, cuando estrenamos el Soho, su teatro ahora en Málaga, con Chorus Line, yo estaba allí con él. Creo que ha ayudado mucho el hecho de que Antonio haya abierto el Soho, le ha dado otro ‘punch’ más a la ciudad.

A mí lo que me gusta es que Málaga ha crecido mucho desde lo cultural. No sé si será en estos momentos la capital cultural de España, pero lo bueno es que ha crecido a partir de museos, de cultura, de hacer muchas cosas, y no ha crecido en plan de poner bebidas baratas, que podría haber sido. Por suerte no, creo que se han hecho las cosas bien.