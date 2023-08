Osuna prevé que remodelación de la plaza de Santa Eulalia se adjudique a finales de agosto

Ep.



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que la adjudicación de las obras de construcción de la nueva plaza junto a la Basílica de Santa Eulalia se producirá previsiblemente antes de que finalice el mes de agosto, momento a partir del cual se iniciará un plazo de ejecución de cinco meses.



Así lo ha explicado el primer edil en declaraciones a medios de comunicación este jueves durante la recepción de peregrinos que han estado en Lisboa (Portugal) durante la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) del 1 al 6 de agosto.



El primer edil ha estado acompañado por el delegado episcopal de la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis Mérida-Badajoz, Antonio Jesús Marín, y los peregrinos José Antonio Nze y Antonio Manuel Nguema Ondo.



Además, ha recalcado que las futuras obras de la "gran plaza", que "perdurará en el tiempo" como un lugar de recepción de peregrinos, coincidirán con las que se realicen en el Convento de las Freylas, donde actuará en la zona de la parte posterior.



Con la ejecución del proyecto de la plaza, el alcalde ha puesto de relieve que la llegada de peregrinos no será "algo inmediato", ya que durante el Año Santo se podrá difundir la imagen de Santa Eulalia, por lo que llegará "con el paso del tiempo" y estará ligado a la capacidad de generar una "experiencia turística que llame la atención" de estos visitantes.



Así, Rodríguez Osuna ha recibido a unos 90 peregrinos que, divididos en tres grupos por nacionalidades, Guinea Ecuatorial, Gabón y Brasil, que llevan en la capital extremeña desde el lunes y se marchan a Toledo este jueves 10 en su paso de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Lisboa.



El primer edil ha destacado que por la provincia pacense han pasado unos 5.500 peregrinos. De los cuales, la mayoría, unos 3.000, han pasado por la capital extremeña y ha señalado que espera que este sea el inicio de una peregrinación "constante".



Asimismo, Rodríguez Osuna ha resaltado que hay una "mayor" vinculación de la imagen de Santa Eulalia con los jóvenes de las diócesis extremeñas, por "formar parte" de la juventud cristiana y ha afirmado que se aprovechará el Año Jubilar Eulaliense para "fomentar y potenciar" esa "unión que va más allá de la fe", así como su vinculación histórica.



INFLUENCIA DE LA CAPITAL LUSA



Durante los próximos días continuarán llegando peregrinos que hayan estado en la JMJ y que regresen de vuelta a sus respectivos hogares, debido a que Lisboa tiene una "gran influencia turística" sobre la capital autonómica por su cercanía.



En este sentido, el alcalde ha matizado que esta es una de las cuestiones que se ha abordado en la reunión con turoperadores en la ciudad mexicana de Mérida, en la región de Yucatán, ya que los principales aeropuertos de este país tienen conexión con la capital lusa, por lo que se va a tratar que estos visitantes puedan ir a la ciudad emeritense.



Así, a partir del mes de septiembre llegarán turoperadores y empresarios mexicanos para cerrar este tipo de acuerdos y ofrecerles un paquete turístico con Mérida como primer destino dentro del país, para ello se dará a conocer la ciudad entre la población de México y se reunirán con medios de comunicación del país norteamericano.



PEREGRINACIONES "MUY POSITIVAS"



Por su parte, el delegado episcopal de la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis Mérida-Badajoz, Antonio Jesús Marín, ha valorado como "muy positiva" las peregrinaciones que llegan a la ciudad emeritense con motivo de la JMJ, debido a que les ha "sobrepasado" la cantidad de visitantes que han recibido en la región.



Así, la archidiócesis ha acogido peregrinos en pueblos de la provincia de Badajoz, como es el caso de La Albuera, Corte de Peleas, Arroyo de San Serván, Lobón o Guareña y ha señalado que se pensaba que tras la celebración de esta jornada mundial no iban a seguir llegando visitantes, pero que continúan viniendo.



El delegado episcopal ha avanzado que todavía queda un grupo por llegar procedente de Utah (Estados Unidos) y pretenden conocer la localidad de Guadalupe, acercarse a Mérida, ver Cáceres e ir a la zona templaria de Jerez de los Caballeros.



Asimismo, Marín ha afirmado que los visitantes procedentes de África, en concreto de Guinea Ecuatorial, debido a sus raíces cristianas por haber sido una colonia española, devoran la cultura de España y que a estos peregrinos les complementa saber que de la mártir Santa Eulalia emanó la fe en la Península Ibérica.



Sobre el refuerzo que supone estas peregrinaciones para que la mártir se convierta en patrona de la Juventud en España, ha destacado que la expansión, el impulso y difusión que le ha dado a la imagen de esta santa se reforzará la propuesta para que la Santa Sede pueda reconocerla con este título.



Mientras, el peregrino José Antonio Nze ha explicado que anteriormente no tenía "ninguna" referencia de Santa Eulalia y ha detallado que es una "inspiración" porque es una "pequeña que se rebela contra alguien que quería" que le rindiera culto.



Además, ha señalado que en la JMJ ha vivido algo "impresionante" por haber tanta gente reunida "bajo un mismo lenguaje, el de Cristo" en Portugal no solo han estado en Lisboa, también han visitado Fátima donde han vivido momentos "importantes" y han vivido experiencias que le han "conmovido".



Por otro lado, el peregrino Antonio Manuel Nguema Ondo ha indicado que no conocía antes a la mártir Santa Eulalia y ha señalado que lo que le ha tocado "más" en este viaje a Mérida ha sido conocer que el origen de la fe cristiana se encuentre en la ciudad emeritense bajo esta figura y que es un "ejemplo de fe a seguir".



Sobre su paso por la capital autonómica, Nguema Ondo ha destacado que lo que más ha apreciado durante esta visita es la construcción romana que se encuentra en la ciudad, ya que sus materiales son más "consistentes" que los productos que se emplea en la actualidad.