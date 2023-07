Excavaciones Huerta de Otero de Mérida destapan mosaico completo, calzada y habitaciones

Las excavaciones en el yacimiento arqueológico de Huerta de Otero de Mérida han sacado a luz un mosaico completo, una calzada paralela a la murallafFundacional y varias habitaciones de una vivienda que podría tener la misma "importancia" que la Casa del Mitreo o la del Anfiteatro.



En este yacimiento llevan trabajando, desde 2019, los alumnos de la Escuela Barraeca II, ha explicado el monitor de arqueología de este centro, José Vargas,unto al director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma, la delegada de Patrimonio Arqueológico y Museos, Pilar Amor, y la alumna de esta escuela Tania Pozo.



Unas excavaciones que, ha detallado José Vargas, han dado como resultado el descubrimiento de un mosaico completo decorado con una Medusa, un ser del "inframundo" con poderes con los que podía convertir a las personas en piedra, como motivo central rodeado por cuatro pavos reales, que simbolizan las estaciones del año, enmarcados en hexágonos, y por motivos animalísticos, aves y peces con máscaras.



También se ha descubierto una calzada que se encontraba paralelamente a la muralla fundacional, de época romana, y varias habitaciones de una misma casa que, por su dimensiones, podría ser "tan importante" como la Casa del Mitreo o la del Anfiteatro.



Así, en esta especialidad, sus 15 estudiantes cuentan con un itinerario formativo compuesto por varios módulos para fomarse como operarios en excavaciones arqueológicas y sin él no se podría conseguir esa categoría profesional, además ha recordado que el año pasado obtuvo un 85 por ciento de inserción laboral.



En este sentido, Vargas ha destacado que el año pasado fue un "éxito total", ya que se pudieron insertar en el mercado laboral a unos 12 alumnos, que supone el principal objetivo de estos talleres, gracias a que en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad esta categoría está "muy demandada".



El año que viene se volverá a impartir en la Escuela Barraeca la especialidad de Operario especializado en construcción, patrimonio y excavaciones arqueológicas, por lo que se pretende continuar descubriendo esta zona para unir el entorno de las termas con este yacimiento.



YACIMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL



Por su parte, el director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma, ha expresado que este yacimiento tiene un carácter "excepcional" por el "nivel de conservación" de sus restos, que es "muy típico" de la "fachada del río", así como por su aparato ornamental que decora la vivienda que se ha encontrado, ya que cuenta con pavimentos de mosaico que tienen pintura y elementos escultóricos "bastante importantes".



En concreto, ha explicado, se comenzó a excavar en gran parte de este yacimiento arqueológico en 1976 y, a partir de 2019, el Ayuntamiento de Mérida "rescató de la memoria" esta zona, junto con el consorcio y con el apoyo científico del Instituto de Arqueología, para ponerlo en valor, por lo que el "reto" es seguir excavando y adecuarlo para que los visitantes puedan disfrutar de él.



Además, ha señalado que cuando se abra al público los visitantes podrán observar una casa "a nivel de espectacularidad" que la Casa del Anfiteatro y la del Mitreo, "excelentemente conservada", en un lugar "excepcional", muy próximo a la Alcazaba Árabe, y ha recalcado que el "reto" es "invertir en patrimonio", por ser lo que hace que Mérida sea única "en el mundo".



En este yacimiento, ha asegurado, todavía queda "mucho por excavar" en sus 5.000 metros cuadrados de extensión, la mitad está en zona intramuros, ya que se pretende profundizar en toda la zona que se encuentre en el "ámbito público", aunque no ha descartado que la casa se meta en "algunos espacios que sean de zonas privadas", por lo que queda "mucho por hacer".



Las casas que se han descubierto en la capital extremeña tienen tamaños grandes, según Palma la vivienda más pequeña podría medir unos 500 metros cuadrados, donde vivían personas con "mucho poder", con una "continua reocupación", ya que permiten invadir "espacios públicos" de aquella época.



COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA BARRAECA Y EL CONSORCIO



Por su parte, la delegada de Patrimonio Arqueológico y Museos, Pilar Amor, ha recordado que estas excavaciones, que se realizan desde hace "varios años", son una colaboración entre la Escuela Barraeca y el Consorcio de la Ciudad Monumental.



El Ayuntamiento de Mérida, ha destacado Amor, está "interesado" en poner en valor nuevos yacimientos arqueológicos, por ello en las últimas ediciones de la escuela profesional se ha impartido una especialidad relacionada con la arqueología.



Gracias a esta especialidad, ha recalcado, sus 15 alumnos han descubierto una parte del mosaico que aún no estaba "visibilizada" y la plataforma que comunican la casa donde se encontraba esta pieza con el río.



Así, estos alumnos llevan formándose desde septiembre de 2022 y acabarán a finales del próximo mes de septiembre, durante este periodo se han encargado de la rehabilitación de edificios públicos y de la excavación en yacimientos arqueológicos.



Mientras, la alumna de esta especialidad de la Escuela Barraeca II Tania Pozo, ha destacado que es "muy bonito" el trabajo que realizan en estas excavaciones, tanto en la parte en la que pican y van quitando tierra, como en la que descubren lo que se encuentra debajo y la hora de limpiar.



Así, los estudiantes que se encuentran trabajando en el yacimiento de Huerta de Otero, ha explicado Pozo, comienzan a trabajar a las 7,00 horas y finalizan a las 14,00 horas, debido a las altas temperaturas a las que se exponen en esta época del año.