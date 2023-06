Las personas sordas reclaman en Mérida más intérpretes en centros públicos y educativos

Ep./Rd.



Representantes de la Asociación de Personas Sordas de Mérida han reivindicado una mayor presencia de intérpretes en los centros públicos y educativos, así como que el Gobierno cumpla con su "compromiso" con esta comunidad mediante la aprobación "con urgencia" del reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007.



El colectivo, que celebra este miércoles el Día Nacional de la Lengua de Signos con la lectura de un manifiesto en la puerta del ayuntamiento, explica que con el incremento de intérpretes en los espacios escolares "todos los niños" podrán tener acceso a este tipo de recursos.



Así lo ha comentado la secretaria de la Asociación de Personas Sordas de Mérida, Sonia Freijeiro, en respuesta a preguntas de los medios tras la lectura del manifiesto, al que han asistido el alcalde en funciones, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Diversidad Funcional e Inclusión en funciones, Susana Fajardo.



Además, pide que se apruebe el reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007, en el que se reconoce las lengua de signos, en la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo en la comunicación oral, y que se ejecute antes de las elecciones generales del 23 de julio porque, dicen, necesitan realizar "ciertas gestiones".



Freijeiro ha señalado que aún siguen encontrándose con "barreras" a pesar de contar con una ley aprobada hace 16 años, por lo que no pueden "seguir permitiéndolo".



Mientras, el manifiesto recoge la reclamación de la Confederación Estatal de Personas Sordas al Gobierno para que "cumpla su compromiso con la comunidad sorda", así como que apruebe "con urgencia" el reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007.



En este reglamento, piden que haya "serias medidas de protección" de la lengua de signos como un "derecho lingüístico" que pueda asegurar su presencia en todos los ámbitos "fundamentales" y que incremente las condiciones de accesibilidad e información a la comunicación.



Esta medida debe tener una "urgente aprobación", han resaltado, porque las personas con discapacidad auditiva necesitan la lengua de signos "para una vida completa" y piden que "que lo hagan ya" y que no haya "más excusas" porque, dicen, quieren "darle importancia" a sus derechos.



La promulgación de esta ley supuso "un gran avance" en sus derechos, que "se han ido consolidando y fortaleciendo desde entonces", aunque, han incidido, "no es suficiente", ya que se necesitan "actos de aplicación específicos" que aseguren su cumplimiento de forma igualitaria en todo el país.



Por ello, la comunidad sorda lleva "15 años peleando" por el desarrollo de un reglamento "práctico, útil" y que garantice, explican, que se dignifique "las condiciones de vida y la ciudadanía de todas las personas sordas y sordociegas".



APOYO "CONSTANTE" A ASOCIACIONES LOCALES



Por su parte, el alcalde de Mérida en funciones, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que, desde el Ayuntamiento, “se ha prestado especial atención a este colectivo contando con intérpretes de Lengua de Signos en todos los eventos municipales y en aquellas actividades en las que hay una especial demanda”.

Además, el primer edil emeritense ha recordado que todas las instalaciones municipales cuentan ya con bucle magnético, mientras que en eventos como el Festival Internacional de Teatro Clásico o el 'Stone & Music', e incluso en aquellas que se están remodelando en la actualidad se está procediendo a su instalación, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Cabe recordar que el reconocimiento legal de estas lenguas ha sido una de las mayores reivindicaciones históricas de la comunidad sorda y su conmemoración tiene por objetivo no sólo compartir y promover su difusión, sino impulsar medidas para normalizar su uso más allá de los ámbitos domésticos, educativos o sociosanitarios.