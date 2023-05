El MNAR y Pilar Caldera de Castro recibirán los II Premios Agripa dentro de Emerita Lvdica

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida y la conservadora Pilar Caldera de Castro recibirán el Premio Agripa en la inauguración de Emerita Lvdica, donde además se le impondrá la toga romana a la directora de la ONCE en Mérida, Pepa Pozo.



En concreto, se trata de los II Premios Agripa, que el Ayuntamiento de Mérida entregará el próximo miércoles, 31 de mayo, con el objetivo de reconocer "la labor de personas e instituciones que han contribuido en la creación de este evento de recreación", según ha explicado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.



La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de este galardón a la entidad del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, como "institución promotora de este proyecto cultural", así como a la conservadora emérita de este centro museístico, Pilar Caldera de Castro, como una de las impulsoras de eventos como Nundinae y Emeritalia, dos modelos de recreación histórica que han supuesto el origen de la actual Emerita Lvdica, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional".



En ese sentido, el alcalde de Mérida ha explicado que estos Premios Agripa han sido creados "para reconocer la labor, tanto de las personas como de instituciones, que han contribuido a la creación de este evento, su difusión y su desarrollo año tras año, manteniendo el rigor histórico y haciéndose que se convierta en un proyecto consolidado".



IMPOSICIÓN DE LA TOGA



Por otra parte, este año, vuelve a celebrarse el acto de la imposición de la Toga, dentro del acto de la Ceremonia del Fuego, con el objetivo de "destacar la labor de una persona con discapacidad que, no siendo emeritense, lleve a la ciudad por bandera", según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



Un reconocimiento que este año recaerá en la directora de la ONCE de Mérida, Pepa Pozo, con lo que se le distinguirá como ciudadana romana, debido a que desde que llegó a la ciudad "ha conseguido que Mérida figure en varios cupones, colaborando estrechamente con el Ayuntamiento y participando en la promoción de los principales eventos de la ciudad", ha explicado el máximo regidor de la capital extremeña.



Cabe destacar que estos reconocimientos serán entregados el próximo miércoles, 31 de mayo, a partir de las 21:15 horas en el Templo de Diana, coincidiendo con en el acto de inauguración de Emerita Lvdica.