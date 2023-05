Sémper apela en Mérida al voto útil para convencer a los votantes en estos últimos días

Ep.

El portavoz nacional de campaña del PP, Borja Sémper, ha hecho un llamamiento a aquellas personas que en algún momento han votado al PSOE que ya no se "identifican" con el partido de Pedro Sánchez, y también a aquellos que apoyaron a Cs o Vox pero consideran que no son una "alternativa real", para que respalden las listas 'populares' como el "único voto" que puede posibilitar un "cambio".



"Pedimos el voto y el respaldo a aquellos ciudadanos que quieren un cambio, que están hartos, que están cansados, que creen que es posible una alternativa, que creen que es posible no avergonzarnos con la política", ha señalado Sémper en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida.



Acompañado por el candidato del PP a la Alcaldía, Santi Amaro, y el secretario general del PP de Extremadura y número 1 de la lista a la Asamblea por Badajoz, Abel Bautista, Sémper ha apelado al voto útil para tratar de convencer a los votantes en esta última semana de campaña electoral.



"El único voto que hará posible el cambio en Mérida y en Extremadura y por lo tanto también en España es el voto al Partido Popular", ha señalado el portavoz 'popular', quien ha defendido que la dirección nacional del partido está "volcada" con Extremadura, una región que ha enmarcado en aquellas que "necesitan más atención" y también "más convicción" en los dirigentes.



Por ello, ha apuntado que "no es casualidad" su presencia este lunes en Mérida, a la que sigue la visita del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, este martes, en Plasencia, Cáceres y Almendralejo, y el miércoles del vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado, con el objetivo de impulsar un cambio que es "fundamental en el conjunto de España, es fundamental en Extremadura y es fundamental en Mérida".



Sémper se ha referido a la necesidad de introducir cambios en la gestión política para mejorar las infraestructuras en la región, pero también para propiciar oportunidades laborales a los jóvenes que no se quieran marchar fuera de Extremadura o para los que quieran volver.



"No es malo que la gente vaya a formarse, se vaya fuera a formarse, lo que es terrible es que no tenga oportunidad para volver", ha señalado Sémper.



El portavoz de campaña ha señalado este lunes que el "reto" de ganar en Extremadura y en las ciudades "importantes" de Extremadura, entre ellas Mérida, no es "imposible, sino que es muy factible".



En este punto, ha dicho que hay lugares el los que "gobernantes pudiendo haber sido buenos hace 20 años, 20 años después, ya no dan más de sí", porque su proyecto está "agotado", y la ilusión y el ímpetu han "desaparecido", y Extremadura es "un claro ejemplo de ello".



Ilusión e ímpetu que, junto a su "visión de la tierra" y a sus propuestas, representa la candidata del PP a la Junta, María Guardiola, que es lo que Extremadura "necesita".



Cambios en Mérida y en Extremadura a los que se ha referido Sémper, pero también en España para "recuperar la política bien entendida, con una dialéctica política razonable, sana, que sea edificante y que convoque a los ciudadanos en un proyecto común y compartido de país".



Por este motivo, en estas elecciones el PP no sólo convoca a quienes en el pasado han respaldado al PP, sino también pide el voto a "aquellos ciudadanos que quieren un cambio, que están hartos, que están cansados, que quieren que es posible una alternativa", y que "creen que es posible no avergonzarnos con la política".



"Hoy convocamos y pedimos el respaldo también en estas elecciones a quienes en el pasado han dado su apoyo al Partido Socialista y hoy no se identifican en el Partido Socialista, a quienes en el pasado han dado su voto a Ciudadanos o a Vox y creen que ni Ciudadanos ni Vox representan una alternativa real", ha señalado.



A preguntas de los periodistas sobre si el PP es partidario de dejar gobernar a la lista más votada, ha señalado que los 'populares' son partidarios de que así sea pero siempre y cuando "todos" los partidos jueguen "con las mismas reglas".



"Esto es una propuesta que sólo tiene sentido y sólo se puede materializar si todos los partidos políticos lo compartimos", ya que, en caso contrario, "el canelo tampoco se nos puede pedir que hagamos".

PROPICIAR EL CAMBIO POLÍTICO EN EXTREMADURA Y EN MÉRIDA



Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha agradecido el apoyo de la dirección nacional del partido a los 'populares' extremeños en su objetivo de propiciar el cambio político en la región, y también en Mérida.



"Aspiramos a una Mérida en la que desde la Junta de Extremadura se le apoye y ese apoyo se le va a dar con María Guardiola como presidenta", ha señalado, para añadir que se trata de "dignificar las instituciones y de que Santi Amaro sea un alcalde para todos y no solamente un alcalde para los compañeros de partido de toda la vida".



Bautista ha pedido el voto de los emeritenses para que "Mérida sea parte del cambio" contribuyendo a que Extremadura tenga la primera mujer presidenta de la Junta, que además "acabe con todos los agravios históricos" que sufre Extremadura, acabando con "ese silencio al que tiene condenado Fernández Vara" a la región.

MÉRIDA NECESITA A MARÍA APOYANDO DESDE LA JUNTA



Finalmente, el candidato a la alcaldía de Mérida, Santi Amaro, ha reiterado que "Extremadura necesita un gobierno del Partido Popular y Mérida necesita a María apoyando desde la Junta de Extremadura".



Para ello, continuará esta última semana de campaña "a pie de calle" explicando un programa electoral que está hecho "para los ciudadanos", un programa "real, sin vender humos", y elaborado por un grupo de personas que está "preparada para ganar y para poder gobernar".



"Vamos a apretar el acelerador en estos seis días que quedan" pidiendo el voto para la "única opción clara y real de cambio" con el objetivo de "volver a ser un referente" regional después de haber "perdido muchísimo peso comercial".



Así, ha reiterado que su principal propuesta en materia de empleo es la ciudad del emprendimiento en Ifeme, donde se va a reunir en un mismo espacio todos los servicios necesarios para desarrollar una idea de negocio.



"Van a estar todas las asociaciones, todas las organizaciones, van a estar las entidades financieras y una ventanilla única municipal donde cualquier persona salga de allí con su proyecto en marcha sin tener que marearlo en trámites burocráticos", ha defendido.