Osuna construirá un nuevo polígono industrial en suelo público municipal de Mérida

El candidato del PSOE a la reelección como alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que, si es de nuevo elegido primer edil, construirá un nuevo polígono industrial en suelo público municipal y trabajará para aumentar las pernoctaciones con la puesta en marcha de iniciativas como un espectáculo de luz y sonido nocturno en la Alcazaba.



Rodríguez Osuna ha adelantado este lunes, en rueda de prensa, algunas de las medidas contenidas en su programa electoral referidas a las áreas de crecimiento económico, industria, empleo, turismo e innovación, unas de las "más importantes por lo que depende la vida de la gente".



Así, en relación al tejido industrial y comercio, el candidato socialista ha avanzado que una de las medidas contempladas es bonificar el Impuesto de Construcciones y Obras un 25 por ciento para aquellas instalaciones empresariales que tengan una inversión de más de 5 millones de euros y que creen diez empleos.



También se marca entre sus objetivos construir un nuevo polígono industrial para pequeñas y medianas empresas con una dotación de 75 hectáreas en suelo público municipal con el objetivo de tener un "polo industrial nuevo", ya que con el que se cuenta "está prácticamente agotado" ante el "crecimiento importantísimo y espectacular" de nuevas industrias pequeñas y medianas.



También se elaborará un Plan Director del Comercio de Proximidad y se continuará con las ayudas ya puestas en marcha esta legislatura, como son los Bonos al Consumo o las ayudas directas. "Esto que hemos venido haciendo estos cuatro años va a tener continuidad si el Partido Socialista sigue gobernando y lo sigue haciendo con una mayoría absoluta y solvente que le permita poner en marcha todas estas políticas sin depender de nadie", ha añadido.



Asimismo, aprovechando los recursos públicos-privados, se creará una red de espacios destinado al networking y coworking, se ampliarán las campañas institucionales de promoción sobre las oportunidades del comercio de proximidad, se creará la figura del Agente de Empleo y Desarrollo Local o se cederá una sede a la Cámara de Comercio de Mérida y se firmará un convenio para la subvención de actividades formativas.



EMPLEO PÚBLICO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN



De igual modo, en relación a la creación de empleo, Rodríguez Osuna ha hecho hincapié en que el empleo de calidad es el empleo que genera la industria y la empresa privada, aunque el consistorio, si de nuevo es gobernado por el PSOE, continuará participando en los planes locales anuales de empleo, tanto de la Junta como propios, aunque, como ha insistido, dichos planes "no pueden sustituir al verdadero empleo que genera la empresa y la actividad privada".



También, como recoge el programa electoral, el PSOE se compromete a que la ciudad genere en cuatro años 1.000 nuevos empleos y, de esta forma, bajar de la cifra de los 4.000 desempleados, además de apoyar y promover la economía social y solidaria como medio para lograr el "desarrollo sostenible".



Asimismo, como ha avanzado el candidato a la reelección se pondrá en marcha la modernización de la Universidad Popular de Mérida y se impulsará una oficina municipal 3.0. de empleo local basada en la inteligencia artificial.



TURISMO DE "CALIDAD Y SOSTENIBLE"



En el área de turismo, Rodríguez Osuna ha insistido en su idea de promocionar un turismo "de calidad y sostenible", momento en el que ha mostrado su satisfacción por el crecimiento experimentado por el turismo de la ciudad en los últimos años, algo que es "innegable", pero se ha marcado como objetivo aumentar el número de pernoctaciones.



Para ello, el PSOE incluye en su programa electoral la instalación de una nueva señalización turística que facilite la movilidad y comprensión del patrimonio, se dotará a la Alcazaba de un "innovador" espectáculo de luz y sonido nocturno y se creará un nuevo circuito y guía de recursos deportivos y de bienestar para promocionar el turismo deportivo y de salud.



También se establecerán nuevas líneas de colaboración con destinos cercanos para crear circuitos turísticos y visitas al entorno, se dotará a Emerita Lvdica de recursos que garanticen su crecimiento y su futuro reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional e Internacional y se generarán nuevos productos y experiencias turísticas en torno a la recreación histórica.



INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO



Finalmente, en cuanto a innovación y conocimiento, Rodríguez Osuna ha recalcado que si vuelve a ser alcalde de Mérida su equipo culminará la creación y presencia del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura tras la cesión del Ifeme a la Junta.



"Tendremos la tercera sede de ese instituto tecnológico. Por tanto, no concibo que nadie, ni ningún partido, diga no quiero que la Junta de Extremadura invierta más de 4 millones de euros en una nueva sede del Parque Científico Tecnológico. Bien lo hacen por desconocimiento, o bien lo hacen seguramente porque entienden que las ocurrencias tienen más oportunidades de generar empleo que los proyectos serios", ha aseverado.



Asimismo, dentro de las medidas de innovación y conocimiento, ha avanzado que se continuará con el proceso de conversión de Mérida en una 'Ciudad inteligente' y se pondrá en marcha el premio de innovación 'Talento Mérida'.



PROYECTO DE CIUDAD



El candidato socialista ha destacado que detrás de las más de 170 medidas contenidas en el programa electoral del PSOE de Mérida se evidencia que hay un "proyecto de ciudad" y todas ellas están relacionadas en torno a la idea de que todos los vecinos tengan una ciudad "a su mano en 15 minutos" independientemente de donde vivan.



"Así se construye una ciudad, no con ocurrencias, vendiendo lo que no se tiene, que es una idea clara de lo que Mérida necesita", ha aseverado en relación a otros candidatos.



En otro orden de asuntos, y preguntado por la Ciudad de la Infancia de Mérida y la posición contraria de Vox sobre este proyecto, Rodríguez Osuna ha dicho que "si alguien tiene un poco de conocimiento y talante democrático" sabe que dicha iniciativa está ya licitada y las obras empiezan "esta semana".



Por ello, ha asegurado que desechar este proyecto significaría "tirar" un dinero ya empleado, por ello, ha hecho un llamamiento a los emeritenses, a los que ha pedido que sean "egoístas".



"Que más allá de la marca de su partido, que más allá de los que ellos consideran que representa su ideología, piensen qué es lo que creen que es mejor para ellos. Que escuchen las propuestas, que vean a los candidatos y las candidatas, porque claro es que no sólo es el proyecto que presenta sino quién te va a representar. Entonces yo les pediría a los vecinos y vecinas que sean egoístas, que evalúen y que analicen las propuestas que lleva cada partido, quién las va a cumplir y cómo las va a cumplir, y que luego busquen a personas solventes, con solvencia, no solo solvencia profesional sino solvencia política", ha aseverado.