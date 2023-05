José A. Moralo Bermejo inaugura sus ‘Brumas de Proserpina’ en el Café Alaudae de Mérida

El fotógrafo y músico extremeño José Antonio Moralo Bermejo presentará su nueva exposición ‘Brumas de Proserpina’ este jueves, 4 de mayo, en el Café Alaudae de Mérida.

En concreto, se trata de una colección que consta de 18 fotografías hechas en el Lago de Proserpina a primera hora de la mañana un día de niebla. De todas ellas, 16 se han imprimido en A3 y las otras dos, el propio creador prefiere que el público “las vean in situ”.

La idea de esta colección lleva mucho tiempo rondando en la cabeza de este emeritense de adopción –nació en Badajoz el 29 de mayo de 1978, pero con tan solo 4 años llegó con su familia a Mérida, donde lleva viviendo más de 40 años-.

“Sólo había que esperar el momento indicado para que se dieran las condiciones que yo quería para plasmar a través de mi cámara el extraordinario contraste que se da algunas veces entre el sol y la niebla, y que además coincidiera que por mi trabajo principal tuviera libre para poder hacerlas”, argumenta.

No es una casualidad que haya elegido este emplazamiento de la capital extremeña, porque mucho tiene que ver con sus orígenes. “Tenía muchas ganas de hacer una colección de Proserpina, porque para mí es el lugar más bonito del mundo. Sé que no soy objetivo porque tengo mil recuerdos de mi infancia y adolescencia, y actualmente vivo aquí, pero es que no hay lugar donde me sienta más equilibrado y feliz”, precisa.

Cabe destacar que las instantáneas, que están todas a la venta, estarán expuestas en el Café Alaudae, sito en la C/ José Martínez Ruiz-Azorín -en La Corchera- hasta el 4 de junio. Los interesados pueden obtener más información en el teléfono 626 94 54 19.

FOTÓGRAFO AUTODIDACTA

José Antonio Moralo Bermejo empezó con la fotografía en el año 2007, aunque al principio únicamente era algo que hacía en sus viajes. Durante muchos años, esta actividad “sólo era un entretenimiento ocasional”, hasta que en junio del 2018 su situación laboral cambió y comenzó a disponer de más tiempo libre para poder dedicárselo a la fotografía.

Desde entonces ha estudiado mucho en internet y, de manera autodidacta, ha ido aprendiendo y desarrollando esta disciplina hasta la actualidad. De hecho, una fotografía suya –titulada ‘Desde hace 2000 años’- estuvo expuesta en el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura (UEx), de Cáceres.

Precisamente, esta última instantánea fue presentada al concurso de la UEx llamado ‘Otras miradas/Otros enfoques sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural de Extremadura’. En su día seleccionaron 21 fotografías para hacer una exposición junto a las ganadoras, por lo que tras permanecer en la capital cacereña, pasó después por Badajoz, Mérida y Plasencia.

Finalmente, en noviembre de 2021 y gracias a la impactante instantánea ‘No te soltaré’, se alzó -entre un total de 182 trabajos de todo el país- con el tercer premio del concurso de fotografía “Muchas vidas… a tu lado”, convocado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P., y enmarcado en la celebración de su 50º aniversario.