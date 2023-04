Seis espectáculos completan la programación de abril y mayo de la Sala Trajano de Mérida

Ep.

La Sala Trajano de Mérida completa la programación de abril y mayo con tres obras de teatro, un especial de danza, un espectáculo de ópera y un musical.

Tras ello, abrirá sus puertas a colectivos, centros escolares y escuelas de danza hasta que en septiembre retome su actividad normal.

La directora del Centro de las Artes Escénicas y la Música de Extremadura (Cemart), Toni Álvarez González, ha presentado este viernes la programación de lo que queda del mes de abril y la de mayo, "y volveremos en septiembre, octubre y noviembre con una programación regular, viernes, sábados musicales y domingos familiares", ha señalado.

La programación de abril continúa este viernes a las 20,30 horas con la obra de teatro 'Heredarás la lluvia', de la Compañía L'om Imprebís, dirigida por Santiago Sánchez y protagonizada por Carles Castillo y Carles Montoliu. Un espectáculo que "cala y llega dentro", ha indicado Álvarez.

La obra narra con humor y "mala leche poética" la historia de los dos últimos hombre que quedan en la tierra y que reflexionan sobre la sociedad, los valores, la ciencia y cultivan la paciencia hasta encontrar su esperanza, según han comentado sus protagonistas.

Tras ello, este sábado a las 20,30 horas se representará 'Querida amiga... Esperando a Elena Francis', una obra teatral protagonizada por JC Corrales, Daniel Lázaro, Jorge Rivero y Alba Cayuela. Se trata de un "musical muy divertido que rememora el conocido programa de los años 80 y en el que nos vemos reflejados prácticamente todos", ha destacado la directora del Cemart.

La obra traslada al espectador a un estudio de radio rememorando el conocido programa de Elena Francis, emitido de 1947 a 1984. Cuenta como en el último programa emitido, la locutora no acaba de llegar al estudio y los que trabajan con ella "hacen tiempo hasta que llega", y todo ello ambientado con música de la década de los 80, ha comentado la actriz Alba Cayuela.

El siguiente evento en la Sala Trajano será el 23 de abril, a las 19,00 horas, con el espectáculo teatral para toda la familia 'Ridi Pagliaccio', de la Compañía Asaco Producciones, con dos payasos como protagonistas.

Ya el 27 de abril, a las 20,30 horas, es el turno para la danza, con el espectáculo '#Queoscurezca', a cargo de la compañía 199 Danza Rodante, con cuatro bailarines de diferentes géneros y con danza contemporánea, flamenco y música africana en directo.

La programación continuará el 7 de mayo, a las 12,00 horas, con la ópera familiar 'Operámida', de la Compañía Diabolus in ópera, que narra la historia de Gina, una compositora científica a la que no le gusta la ópera y decide fabricar una máquina que le permita infinitas combinaciones para crear diferentes argumentos. Este espectáculo se ha programado a las 12,00 horas para no interferir en la Feria del Libro de Mérida que se celebra en esas fechas, ha indicado Álvarez.

El último espectáculo programado en mayo es el día 22 a las 12,00 horas con 'Papanú Salta', de Entin Music; un musical con 16 nuevas canciones de la pandilla de Papanú para toda la familia.

Por otro lado, Álvarez ha explicado que el festival 'Con letras de oro' tendrá lugar los días 8, 9 y 10 del próximo mes, con sede en la Sala Trajano de Mérida.