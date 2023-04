La Enredadera en Mérida acoge la presentación del libro 'Educación sin propiedad'

El libro ‘Educación sin propiedad’ será presentado este viernes, 14 de abril, a las 20:00 horas en La Enredadera (sito en la calle Cimbrón, 1) de Mérida, donde los asistentes podrán conocer de cerca esta obra, así como los debates que plantea el colectivo Ilusionismo Social, y repesarán la escuela.

Esta publicación se plantea como una nueva propuesta para el debate sobre la educación "desde lo antiautoritario". Así pues, diversas experiencias y autor@s tratan acerca de la desescolarización, conocimiento social y comunitario, pedagogía libertaria, contra la industria de la educación alternativa, las posibilidades de la autogestión en la enseñanza pública, educación popular, educación libre y autoaprendizaje, madres en la escuela, transmisión popular e intergeneracional, biopoder del mundo adulto, clases sociales y pedagogías, escuelas centrífugas, deporte y educación, etc. Y es que, según La Enredadera, “lo que se busca en la escuela dominante es perpetuar en el tiempo ciertos contenidos y formas de relación determinadas, y con ese fin se valora la repetición, tanto en los contenidos como en las relaciones (como estrategia del Estado y del Mercado para tener ciudadanos y trabajadores dóciles, adaptados, intercambiables)”. De este modo, los conocimientos resultan “reglados, normalizados, estandarizados...”, todo ello desde un modelo que tiende a reducir la creatividad y el pensamiento divergente y crítico, tal y como informa La Enredadera. Sin embargo, la escuela debería relacionarse con otros espacios de la comunidad y compartir con ellos saberes, construir colectivamente -en la autonomía y la interdependencia- procesos de ayuda mutua, en el mestizaje. “La educación no es patrimonio de la escuela, ni de la universidad: en el barrio, pueblo o ciudad hay otros espacios educativos no formales con los que hay que establecer intercambios horizontales”, ha sentenciado.