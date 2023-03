PP-Mérida: Osuna "intenta evitar dar explicaciones" sobre audios en Pleno de este jueves

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, Pilar Nogales, ha criticado este miércoles que el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, "intenta evitar dar explicaciones" sobre los audios que se han filtrado en el pleno municipal que se celebra este jueves, "al convocarlo como extraordinario".

De esta forma, el primer edil emeritense "impide la actividad de control de los grupos de la oposición a través de ruegos y preguntas", lo que supone, a juicio del PP local, que "no respeta el Reglamento Orgánico del pleno ni la legislación básica de régimen local, que obliga a convocar, al menos, un pleno ordinario al mes".

Además, según señala el PP de Mérida en una nota de prensa, con esta convocatoria del pleno como sesión extraordinaria "tampoco estaría respetando el acuerdo al que se llegó a principio de legislatura de que dicho pleno ordinario se debe celebrar el último jueves de cada mes", señala.

En este sentido, considera el PP local que al convocarlo como extraordinario, "la pretensión del alcalde es que no haya actividad de control y fiscalización al equipo de gobierno y, por tanto, los grupos de la oposición no podrán realizar ruegos ni preguntas", lamenta.

Además, con esta decisión, insiste el PP local, Rodríguez Osuna "evita así dar explicaciones por la polémica que se ha suscitado en la última semana", tras desvelarse unos audios, en los que, señala el PP, "aseguraba enchufar a compañeros del partido de toda la vida, saltarse a la torera los procedimientos de contratación pública y amenazar a los empleados municipales que denunciaran al Ayuntamiento a "no trabajar más en su puta vida ni siquiera de alguacil" en el Consistorio.

Igualmente, señala que esta decisión, "que no cumple con el acuerdo en base al Reglamento Orgánico del pleno", se suma a la denunciada este pasado martes por parte del secretario general autonómico del PP, Abel Bautista, quien desveló que, en el orden del día de dicho pleno, Rodríguez Osuna no había incluido la solicitud de creación de una comisión de investigación que el Grupo Municipal Popular registró en tiempo y forma en el consistorio emeritense, señala.

Con estas dos acciones, se demuestra que el alcalde de Mérida "no está dispuesto a ofrecer ninguna explicación sobre el escándalo nacional que ha supuesto sus afirmaciones en un audio que ha podido escuchar toda España, a pesar de que dijo que no tenía nada que ocultar", tras lo que le ha pedido que "si no tiene nada que ocultar, los ciudadanos de Mérida no entienden su afán por la falta de transparencia y por no dar ninguna explicación sobre un tema que ha supuesto un bochorno a nivel nacional para todos los emeritenses", concluye.