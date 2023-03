Osuna: No va a dimitir tras las grabaciones difundidas, "está muy claro explicado" asunto

Ep

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha afirmado que no piensa dimitir tras las grabaciones privadas con un extrabajador del ayuntamiento hechas públicas este pasado lunes, y ha subrayado que a su juicio el asunto "está muy claro explicado" ya en su comparecencia ante los medios de ayer.

Asimismo, sobre las peticiones de la oposición en el consistorio emeritense de que dimita por el contenido de los audios en cuestión, Rodríguez Osuna ha explicado que le ha remitido a los partidos que conforman la misma "el bruto" de las grabaciones", y ha remarcado que él "no" va a dimitir, tras lo cual ha recordado que este mismo viernes tiene agendada su participación en varios actos en la capital extremeña.

"No voy a dimitir, estoy aquí en el acto, me voy ahora a la presentación también en el aeródromo y por tanto no tengo más que decir", ha espetado el primer edil a preguntas de los medios antes de su asistencia este viernes a primera hora en a un desayuno con los usuarios del Centro Padre Cristóbal de Mérida.

En este punto, sobre las peticiones de dimisión formuladas por la oposición, el alcalde se ha remitido a lo que ya explicó este pasado lunes en rueda de prensa, aunque ha reconocido el "derecho" de los partidos a solicitar lo que consideren. "Yo me remito a lo que dije ayer en la rueda de prensa. Yo lo expliqué muy claro y si ellos (la oposición) consideran que lo que yo expliqué lo merece están en su derecho de hacerlo pero no puedo contar más que lo que dije ayer", ha espetado.

Respecto a si ha sido reclamado por el secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, o éste le ha llamado para hablar sobre el asunto de las grabaciones, el primer edil se ha limitado a señalar que las "conversaciones privadas" que pueda mantener no las hace públicas.

"Las conversaciones privadas que yo tengo son para mí, porque si no entonces las hacemos públicas de nuevo", ha dicho, al tiempo que ha vuelto a remitirse ante las preguntas de los medios a las declaraciones sobre el asunto que ya realizó en rueda de prensa este pasado lunes. "Se lo agradezco pero me remito a lo que dije ayer en la rueda de prensa", ha dicho a los periodistas.

En esta línea, preguntado constantemente por los medios sobre algunos aspectos de las grabaciones, como en lo relativo a contrataciones en el consistorio, Rodríguez Osuna, se ha remitido una y otra vez a su rueda de prensa del lunes: "Lo acabo de decir, me remito a las declaraciones que facilité en rueda de prensa de 17 minutos. Lo dije ya y es que está muy claro explicado. Si me lo preguntan otra vez se lo digo igual, con la misma naturalidad", ha dicho.

DEFENSA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN

También, cuestionado sobre declaraciones del abogado del extrabajador con el que se escucha al alcalde en la conversación hecha pública, Rodríguez Osuna ha rechazado entrar a valorar posibles afirmaciones, y ha reiterado que el ayuntamiento tras la denuncia que en 2021 ya interpuso al empleado en cuestión "por chantaje, amenazas y coacciones" ahora la va a "ampliar" una vez que "se hizo efectivo el chantaje".

"Nosotros lo que contamos ayer, que ya lo saben, es que en 2021 le pusimos una denuncia a ese trabajador por chantaje, amenazas y coacciones y vamos a ampliar la denuncia ahora ya que se hizo efectivo el chantaje". "Pero no tengo nada más que decir, lo dije ayer", ha indicado.

Además, preguntado sobre si se retracta de las declaraciones en las que se escucha decir que el que denuncie al ayuntamiento no trabajará más en el consistorio, el alcalde ha respondido: "Ayer escuchó mi intervención entera... 17 minutos... Expliqué absolutamente todo, cómo funcionan los procesos, cómo funciona la contratación en el ayuntamiento...", añadiendo que "el ayuntamiento ni nombra los tribunales, ni ningún miembro está allí, son todos funcionarios".