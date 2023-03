La Ciudad de la Infancia de Mérida costará 3,7 millones y prevé acabada en verano de 2024

La Ciudad de la Infancia de Mérida costará 3,7 millones de euros, ocupará una superficie de casi 12.000 metros cuadrados en el antiguo solar del cuartel de Hernán Cortés.

Así, lo ha señalado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, añadiendo que se espera que las obras comiencen el próximo mes de junio, con un plazo de ejecución de un año, por lo que podría estar abierto al público antes del verano de 2024, calificando este parque, diseñado por la firma de arquitectura Dunar, como "uno de los grandes proyectos de la ciudad".

La adjudicación definitiva del contrato, ha explicado Rodríguez Osuna, será formalizada tras Semana Santa a la única empresa que se presentó al concurso en el mes de abril, de modo que la construcción pueda comenzar "antes de verano, seguramente en junio".



El proyecto, que se financiada con fondos propios procedentes del superávit presupuestario del consistorio, forma parte del programa electoral del PSOE, y será posible tras el acuerdo suscrito en febrero de 2021 entre el ayuntamiento y los 38 propietarios de los terrenos del Hernán Cortés, para la adquisición de los terrenos por un total de 1,6 millones de euros.

Tras esta adquisición, se realizó un concurso de ideas en los centros educativos con los escolares para saber qué querían que se incluyera en la que será "la mayor zona de recreo infantil y juvenil de Extremadura".



Según Rodríguez Osuna, este solar estaba en "desuso y abandonado" y será transformado en "uno de los pulmones verdes de la ciudad" que contará con infraestructuras para el disfrute de los niños emeritenses, complementará la oferta de parques de la ciudad y tendrá gestión municipal.



Con su apertura, la ciudad tendrá un corredor de 25.000 metros cuadrados de zonas verdes, desde la Rambla Santa Eulalia y el Parque López de Ayala hasta el Museo Abierto; y, en las vías colindantes, calle Pontezuelas, López Puigcerver y Teniente Flomesta también se actuará en el acerado y en la valla perimetral que cercará las nuevas instalaciones.

Sobre las áreas que se construirán en este proyecto, el alcalde ha señalado que la primera de ellas será una zona de 1.650 metros cuadrados en la que se podrá disfrutar de juegos acuáticos que podrán ser usados en invierno, que tienen las canalizaciones de agua en el subsuelo y que en verano se podrá usar como una zona "de recreo y de esparcimiento".



Este será un espacio único en la región, ya que no hay "ningún" parque de juegos acuáticos en Extremadura, teniendo un diseño único porque se ha querido reflejar "la metáfora de las aguas de Emérita Augusta", con los ríos Guadiana y Albarregas, y representará "parte de la ciudad patrimonial de Mérida".



Asimismo, en este espacio, se incluirá también "todo tipo de juegos de agua", que tendrá "accesorios adaptados" para niños que tengan movilidad reducida o alguna discapacidad, fuente y remanso "para todas las edades".



Junto con ello, habrá un área de juegos infantiles de unos 1.470 metros cuadrados "para todas las edades", con la que se desarrollará "fundamentalmente" la psicomotricidad en los niños, y con "el mayor castillo de juegos de España", únicamente hay un uno "de esas dimensiones en Europa", que está ubicado en Alemania, que "en su parte más alta" tendrá 13 metros de altura.



Además, otra área estará destinada a los juegos tradicionales de Extremadura de 200 metros cuadrados en la que se podrá disfrutar de la comba, la rayuela o la peonza.



Otro espacio será deportivo, tendrá 1.400 metros cuadrados ubicado en la parte sur en el que se incluirá una área de parkour de 628 metros cuadrados con circuitos, uno de Pump-Trax, en el que se puede ejecutar ejercicios con patinetes, patines y bicicletas, y otro de aparatos deportivos.



Sobre el parkour, Osuna ha afirmado que "entre de los juegos y deportes más urbanos" es "de los más demandados", por lo que se ha propuesto "un circuito homologado para este tipo de actividad".



Asimismo, Antonio Rodríguez Osuna ha indicado que también se instalarán pequeños elementos para la iniciación a la escalada y una zona de uso escénico en el que se construirá un mini teatro para realizar otro tipo de actividades.



En el medio del parque, se edificará un espacio de descanso para las familias, ajardinado, con mesas y bancos para que se pueda utilizar como merendero y una zona para disfrutar de juegos de mesa, y servicios.



La última zona estará destinada a los restos arqueológicos que se encuentran en el solar, estará ubicado en el extremo suroeste, con el objetivo de que se pueda musealizar o visitar.



Pero, en el parque, también se instalarán "elementos puntuales" para la celebración de eventos y una noria pues, fue "una de las ideas que más resaltaron los niños en el diseño" y que tendrá que ser licitada, por lo que la idea es que en una de las calles colindantes, López Puigcerver, se abra un paso nuevo peatonal y que se encuentren en el lado izquierdo.



Así, ha recalcado que el plazo de ejecución de las obras será de doce meses desde el inicio de las mismas "siempre que no haya ningún inconveniente arqueológico".



En relación a la gratuidad de su uso, ha explicado que todavía "no se sabe" y que la gestión de este parque le tocará "al siguiente gobierno" pues, para mantener esta infraestructura, "tiene que tener una vigilancia en el interior".