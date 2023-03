Down Mérida conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down con diversas acciones

Down Mérida conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el próximo martes, 21 de marzo, con su propio video, en la línea de la campaña#NoSomosUnEstereotipo somos mucho mas de Down España.

En concreto, está protagonizado por jóvenes y adultos con síndrome de Down y otras discapacidades, junto a profesionales y voluntarios/as de Down Mérida, que forman parte de la entidad local.

Así pues, la campaña de este año tendrá como objetivo "romper los estereotipos" asociados al síndrome de Down para "evitar que la sociedad caiga en las típicas generalizaciones que tanto daño hacen a nuestro colectivo", tal y como informa Down Mérida en una nota de prensa.

Así pues, en los videos promocionales se pueden ver a sus protagonistas haciendo el gesto de la suma hecha con los dedos de la mano, se trata del símbolo “+”, su significado es que las personas con síndrome de Down "no son estereotipos, son mucho más".

"Tienen una personalidad única y sus gustos, intereses y aficiones son los que verdaderamente les definen", apostilla. Por tanto, hacen alusión con el símbolo “+” a que suman a la sociedad, por todo lo que aportan.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DOWN MÉRIDA

Para Down Mérida, el 21 de marzo es un día para "celebrar los avances hasta ahora conseguidos, seguir reivindicando los derechos y deberes y seguir trabajando por la inclusión social de las personas con síndrome de Down".

De hecho, de cara a este año ha organizando una serie de actividades en conmemoración las siguientes actividades en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

De este modo, a las 11:00 horas de este sábado, 18 de marzo, hay programada una "Ruta/etapa Camino de Santiago", en la que junto a las familias y amigos de Down Zafra, Down Mérida recorrerá una etapa de unos 8 km del Camino de Santiago.

Sobre la 13:00 horas llegarán las familias con su mensaje reivindicativo como padres y madres y familiares de personas con Síndrome de Down, al Templete de la Isla (cerca del merendero el Torero).

Del mismo modo, se han organizado actividades de sensibilización en diferentes centros educativos de la ciudad: Colegio Cooperativa Santa Eulalia (el lunes, 20 de marzo), colegios Antonio Machado y Giner de los Ríos (miércoles 22) y Colegio Cervantes (jueves 23).

ACTOS EN LA CALLE

Ya el martes, 21 de marzo, de 11:00 a 13:30 horas tendrá lugar en la Plaza España y alrededores una Gynkana social, con la participación de unos 28 niños/as del centro educativo Cooperativa Santa Eulalia de 4º de Primaria.

Los alumnos/as participarán con los chivos/as de Down Mérida y sus profesionales en una divertida actividad informativa y de sensibilización sobre el síndrome de Down.

También habrá montaje de mesas informativas con photocoll, “Dancedown”, “reporteros/down en directo” y la lectura de un manifiesto con motivo de esta efemérides, todo ello con el objetivo de "tener presencia en las calles del centro y la Plaza España de chicos/as con Síndrome de Down, profesionales, voluntarios y familias".

Por todo ello, desde Down Mérida se anima a los vecinos y ciudadanos de la ciudad a participar de esta campaña, también a través de las redes sociales.

"El objetivo de la conmemoración del 21 M, es crear ese impacto social necesario para seguir ofreciendo una información real del síndrome de Down, fomentar y proyectar una imagen social positiva y de inclusión de las personas con síndrome de Down, mostrando sus capacidades de superación y rompiendo prejuicios", concluye Down Mérida que agradece la colaboración del Ayuntamiento, así como de los centros educativos en su gran día.