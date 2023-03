Rodríguez Osuna anuncia un aumento respaldo a la Plataforma del Voluntariado de Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Servicios Sociales y Mayores, Catalina Alarcón, ha recibido un reconocimiento por parte de la Plataforma del Voluntariado con motivo del acto de celebración del 25 aniversario de la entidad.

Lo ha recogido en nombre del ayuntamiento, puesto que la organización reconoce al consistorio su vinculación estrecha y ayuda durante los veinticinco años de existencia.

El alcalde, que ha intervenido para dar la bienvenida a los asistentes al inicio del acto, celebrado en la Asamblea de Extremadura, ha definido a la Plataforma como “el corazón de la ciudad, compuesto por más de 50 organizaciones a quienes os pongo cara uno a uno, y conozco bien el trabajo que hacéis por Mérida”.

Para Rodríguez Osuna, "sois más de 2.500 voluntarios y voluntarias, la mayor organización de vecinos y vecinas de la ciudad”, resaltandoque “para el ayuntamiento de Mérida, en estos ocho años en los que he estado de alcalde, habéis sido muy necesarios para nosotros, porque llegáis donde no llegamos. Dais todo lo que tenéis sin dar nada a cambio”.

Además, ha añadido que "si tuviésemos que cuantificar vuestro trabajo altruista no habría dinero para pagarlo, pero hay algo más importante que lo económico, el cariño y dedicación con lo que realizáis vuestras acciones”, recordando que “lo que hacéis vosotros no tiene precio. No se puede calcular el valor del acompañamiento”.

Más ayudas

El alcalde ha explicado que desde el ayuntamiento existe un convenio que se renueva año tras año, dotado con 16.000 euros “pero se queda corto, así que adquiero el compromiso de aumentar las ayudas y apoyar aún más las campañas institucionales de difusión de la labor de la Plataforma para que haya más vecinos y vecinas que se sumen a vuestra labor".

Según Rodríguez Osuna, "cuando nos dijeron que nos entregaban el reconocimiento nos dio pudor, porque nuestra obligación es acompañaros como ayuntamiento. El premio que recojo como alcalde de Mérida es para vosotras y vosotros, tengo el honor, el orgullo y la responsabilidad de contar con un colectivo como la plataforma del voluntariado”.

También, ha afirmado que “Mérida sin vosotros no sería lo mismo y espero que estéis muchos años más siendo parte fundamental de la ciudad”.

Durante el acto, se ha reconocido a personalidades e instituciones de la ciudad por su ayuda y colaboración con la Plataforma y se ha hecho un homenaje a todas y todos los que han sido presidentes de la entidad emeritense.