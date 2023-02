El Ayuntamiento de Mérida refuerza campaña contra agresiones sexistas en locales de ocio

El Ayuntamiento de Mérida refuerza la campaña contra las agresiones sexistas en locales de ocio y la campaña de disfraces no sexistas para niños y niñas ante la celebración del Carnaval Romano 2023.



Así pues, la delegada de Igualdad de Género en el Consistorio emeritense, Ana Aragoneses, ha mantenido un encuentro con representantes del sector de la hostelería de cara al próximo Carnaval.



Tras el mismo, la edil socialista ha señalado que se pretende que Mérida siga siendo territorio de igualdad y a través de los puntos violeta poder dar información a la ciudadanía emeritense ante estas situaciones.



Se trata de la campaña 'Por un Carnaval Romano libre de sexismo', destinada a los niños y niñas emeritenses con el objetivo de concienciarles en que los disfraces deben ser flexibles y creativos, rompiendo con los estereotipos asignados a mujeres y hombres, así como adaptarlos a su edad.



En este sentido, la delegada de Igualdad de Género ha mantenido un encuentro con representantes del sector del ocio nocturno con el objetivo de reforzar la campaña que, desde el año 2016, lleva realizando el Ayuntamiento en contra de las agresiones sexistas en lugares de ocio y periodos festivos ante la celebración del Carnaval Romano.



Se trata de una campaña de concienciación a toda la ciudadanía emeritense con los objetivos de prevenir y sensibilizar contra todas las violencias machistas, mejorando la seguridad para las mujeres y combatiendo las agresiones sexistas que se intensifican en los periodos festivos, tal y como detalla en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.



Cabe destacar que los puntos violeta se instalarán en la Plaza de España este viernes, 17 de febrero, y el lunes, día 20, en horario de 18:30 a 20:30 horas, en la Plaza de España.



ACCIONES



No hay que olvidar que el Consistorio decidió poner en marcha esta 'Campaña contra las agresiones sexistas en lugares de ocio y períodos festivos en Mérida' en el año 2016, y desde entonces se han llevado a cabo diferentes acciones como son el diseño de la campaña específica con el sector de la hostelería y el transporte con un distintivo de Espacio libre de agresiones sexistas, la colocación de Infografía o cartel para los baños de los locales de Ocio, así como una acción Formativa con personal Hostelería y del transporte público.



De esta manera, ha explicado que existe un protocolo "perfectamente coordinado" con hosteleros y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que los locales sean seguros. Por ello, cualquier empleado de estos locales atenderá en primera instancia a la víctima hasta que lleguen los efectivos.



Por su parte, el presidente de la Asociación Acareo, Ángel Campos, ha explicado que "junto a las administraciones públicas, el sector privado debe ir de la mano para erradicar, en la medida de lo posible, este tipo de actos". Además, ha explicado que todas y todos los trabajadores reciben una pequeña formación, "sobre todo en ocio nocturno, para explicarles todas las herramientas a nuestro alcance para actuar en este tipo de casos".



En este sentido, Campos ha sido contundente "los locales de ocio nocturnos son seguros para las mujeres".



Por su parte, Aragoneses ha incidido que se está en un trabajo continuo "para prevenir y erradicar las agresiones sexistas, mejorando la seguridad de la mujer en los entornos festivos y que permanecerá, al igual que en la anterior, durante toda la legislatura".



La delegada de Igualdad de Género ha señalado también que la violencia machista es una de las consecuencias "más graves" de la desigualdad entre mujeres y hombres. "A pesar de los avances logrados en el ámbito legislativo y formal, aún está pendiente el cambio a nivel real", ha incidido.



DISFRACES SEXISTAS



Por otro lado, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida ha vuelto a lanzar, la campaña 'Por un Carnaval Romano libre de sexismo', destinada a los niños y niñas emeritenses con el objetivo de concienciarles en que los disfraces deben ser flexibles y creativos, rompiendo con los estereotipos asignados a mujeres y hombres, así como adaptarlos a su edad.



Para ello, se ha remitido a las AMPAS un díptico en el que se hacen una serie de recomendaciones a este respecto.



A este respecto, la delegada de Igualdad ha señalado que "el ideal sería conseguir que los niños y niñas no asuman sin más los roles establecidos, sino que pueda cuestionarlos y decidir libremente de qué manera quiere disfrazarse".



Por ello, con el objetivo de acabar con las desigualdades, desde la Delegación de Igualdad de Género se recomienda evitar los disfraces en cuyo envoltorio aparezca el adjetivo sexy, elegir un mismo disfraz para ambos sexos, sin diferenciación alguna y que, en el caso de que un niño quiera disfrazarse de mujer sea para admirarla, "no para mofarse de ella" destaca la delegada.



Por otra parte, se indica también que si se elige también un disfraz de alguna profesión, se rompan con esos estereotipos porque "ni ellas tienen que ir siempre monas ni ellos musculosos" se señala en el díptico, así como la elección de complementos neutrales para el mismo sexo.



Al mismo tiempo, se recuerda desde la Delegación de Igualdad que ningún disfraz permite acosar, evitando hacer tocamientos o cualquier comportamiento aprovechando el disfraz, sin consentimiento porque, como recuerdan "en Carnaval no todo vale, no es no", concluye el Consistorio.