Inaugurada en Mérida la nueva sede territorial de ABANCA para Extremadura

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha mostrado el compromiso de la entidad para contribuir al "progreso" de Extremadura y al "éxito" de las familias, autónomos y empresas de la región.



Escotet ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el acto de inauguración este martes en Mérida de la nueva sede territorial de la entidad para la Comunidad Autónoma, Andalucía y Canarias, en el que ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y la portavoz municipal, Carmen Yáñez.



"Estamos aquí para contribuir, apostamos por el éxito de las familias, los autónomos y las empresas. Queremos ser una pieza activa y comprometida de esa aspiración que está sintetizada en esa frase que tan bien define a esta ciudad, muy noble, antigua, grande y leal ciudad de Mérida", ha señalado.



CONCIENCIA DE "INICIATIVA Y ESFUERZO"



El presidente de Abanca también ha señalado que, desde el momento en el que uno llega a la capital de Extremadura, se encuentra con la "reverberación" de la historia de dos milenios. "El visitante, el empresario, el viajero que llega a este lugar con una idea de progreso, que viene con la voluntad de emprender, muy pronto se percata de que en los extremeños hay una extendida conciencia de iniciativa y de esfuerzo", ha valorado.



En este sentido, ha recordado que cuando se iniciaron las operaciones en Extremadura a finales de 2019 con la adquisición del banco Caixa Geral dijo que se llegaba con el espíritu de aprender y adaptarse a la realidad local y, solo si era capaz de cumplir con esos preceptos, ha dicho, se lograría que la marca creciera y de forma paulatina se convirtiera en una referencia para los ciudadanos, las empresas y los autónomos.



De esta forma, ha apuntado, Abanca se marcó el objetivo de contribuir al progreso de Extremadura, hasta el punto de que se ha logrado que la región sea una de las comunidades con mejores indicadores de crecimiento, ya que, en menos de cuatro años, suma más de 50.000 clientes particulares y 10.000 autónomos y empresas. Además, cuenta con oficinas en 40 localidades y, en seis de ellas, Abanca es la única institución que ofrece servicios financieros.



Respecto a la remodelación de la sede en Mérida, un edificio "centenario", Juan Carlos Escotet ha indicado que el mismo apunta que se viene de un pasado "de esplendor y de momentos decisivos" para la construcción de la comunidad extremeña y se va hacia un futuro "de productividad y bienestar" para los extremeños.



Además, ha señalado que el control casi total de la pandemia no ha despejado con la rapidez que se quisiera el escenario para la recuperación económica que estaba en curso en 2019, pero, frente a estas realidades, hay que "insistir" y no se puede perder de vista "ni un minuto" los cambios que las tecnologías digitales están generando en la producción.



"Tenemos el deber de entregar a las nuevas generaciones de Extremadura una sociedad que no corra los riesgos de quedar rezagada de las irreversibles transformaciones que se están produciendo en todas partes", ha aseverado, además de añadir que a todos estos objetivos está "abonada" la operación de Abanca en Mérida y en Extremadura.



EXTREMADURA, UNA DE LAS CCAA "MEJOR PREPARADAS" PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS EMPRESARIALES



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que Extremadura es una de las regiones "mejor preparadas" para dar respuesta a las demandas de las empresas que en el momento actual buscan "agilidad" en la tramitación.

Así pues, ante los presentes, el jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que hay numerosos proyectos "mirando a la región" para instalarse en ella.

En cuanto a la entidad financiera ABANCA, el máximo mandatario extremeño ha subrayado que se trata de una "cooperadora necesaria" en el ámbito de la financiación de la Administración Pública, "siendo muy competitivos en las ofertas".

De este modo, Fernández Vara le ha pedido seguir trabajando en esa línea de colaboración "cerca de los autónomos y de las PYMES para lograr que puedan tener esperanza en el desarrollo de sus proyectos", según informa la Junta en una nota de prensa.

Precisamente, en este punto, el presidente autonómico ha valorado la evolución en positivo de la iniciativa privada y ha reseñado la importancia de trabajar con el sector público "desde el esfuerzo común y cooperativo".

Por último, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado que ABANCA tiene "un origen regional que lo convierte en un banco de proximidad, muy cercano a la ciudadanía", ha sentenciado.



CRECIMIENTO DE MÉRIDA EN PARALELO



Por último, el alcalde de Mérida ha destacado la situación del edificio, “en un lugar privilegiado del centro de la ciudad, un edificio que forma parte del corazón de la ciudad y tiene un simbolismo especial para la capital autonómica”.

Antonio Rodríguez Osuna ha aprovechado para felicitar a ABANCA por la excelente reforma realizada. “Es una nueva empresa potente que empieza a desarrollar su negocio en la ciudad y que va a permitir que otras empresas que necesiten capacidad financiera acudan a vosotros”, ha destacado.

“En los últimos años hemos superado los 60.000 habitantes y se han otorgado más de 450 licencias de actividad, empresas que os necesitarán”, ha incidido el primer edil emeritense.

A su vez, el alcalde ha destacado que ABANCA haya elegido Mérida como sede estratégica para la gestión de Extremadura, Andalucía y Canarias, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

"No os vais a arrepentir, os doy la enhorabuena por apostar por la ciudad, porque estoy convencido que vuestra trayectoria va a ir en paralelo al crecimiento a la ciudad de Mérida que está siendo espectacular en los últimos años. Os deseo la mayor suerte del mundo en Mérida”, ha sentenciado el máximo regidor de la capital extremeña.



NUEVO MODELO DE OFICINA

La nueva sede territorial de ABANCA para Extremadura, Andalucía y Canarias está instalada en pleno centro de Mérida, para lo cual se ha transformado un edificio centenario que acogerá la base de operaciones financieras del banco.

Concretamente, el edificio cuenta con 500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y además en la cuarta planta tiene una terraza. Está ubicado en la esquina entre las dos plazas del centro de la ciudad, la Plaza de España y la Plaza del Rastro.

Tal y como recuerda el Consistorio, el interés por situar a Mérida como epicentro de las operaciones de la entidad en el suroeste peninsular ya viene de lejos. Hace tres años, ABANCA celebró en la capital extremeña el primer Encuentro Comercial de su dirección territorial Extremadura/Sur.

El evento sirvió de lanzamiento a la actividad de la territorial Extremadura/Sur, un área organizativa de nueva creación en la estructura de ABANCA que engloba las 60 oficinas del banco en las comunidades de Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha.

De hecho, según datos que proporciona la entidad en menos de cuatro años suman 50.000 clientes particulares y 10.000 autónomos y empresas. Tras la adquisición de Banco Caixa Geral, ABANCA cuenta en Extremadura con una red comercial formada por 44 oficinas, un 70% de ellas en municipios de menos de 10.000 habitantes.

En la actualidad, cuentan con 250 trabajadores en Extremadura. La entidad mantiene en la región. una inversión crediticia de 705 millones de euros y presta servicio al 56% de las medianas y grandes empresas extremeñas.