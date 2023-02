El Ayuntamiento de Mérida publicará vídeos de mujeres científicas e investigadoras

El Ayuntamiento de Mérida, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciudad, que se celebra el 11 de febrero, publicará vídeos en los que mujeres emeritenses científicas e investigadoras difundirán su trabajo.

Así pues, el Consistorio emeritense reforzará la campaña con la que lleva trabajando desde 2022 y que tiene como objetivo poner en valor a las mujeres y niñas que trabajan en ciencia e investigación y exigir que se actúe para derrumbar los obstáculos que aún permanecen.

En este sentido, se pretende poder dar a conocer y reconocer socialmente las investigadoras y científicas emeritenses, tanto para reconocer su esfuerzo hasta hoy, como para que las niñas y las jóvenes de Mérida tengan referentes.

De este modo, a través de una nota de prensa, el Ayuntamiento ha recordado que en el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Mérida 2020-2023 existe un eje de Formación y Educación donde uno de sus objetivos es "impulsar la igualdad de género en la ciencia" y, para ello, se publicarán videos de mujeres de la ciudad que trabajan en la ciencia y la educación.

Así, la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha señalado que desde el equipo de Gobierno local este 11 de febrero se vuelve a expresar el "compromiso de promover el avance de manera decidida en el papel y protagonismo de las mujeres en las áreas científicas y tecnológicas" y su "voluntad de promover la incorporación de las niñas a la vocación y la carrera científica".

Asimismo, la edil socialista ha argumentado que "para avanzar es indispensable reivindicar, difundir y rescatar del olvido a las investigadoras que injustamente han sido relegadas a un papel secundario, logrando que puedan ser un referente para las futuras generaciones".

Posteriormente, ha recordado que, "en España y en la gran mayoría de países del mundo" las mujeres tuvieron "vetado" su acceso a la universidad hasta finales del siglo XIX, aunque trabajaron en "segundo plano" y "participaron en grandes descubrimientos científicos".

En este sentido, Aragoneses ha señalado que, desde el Ayuntamiento de Mérida se quiere proponer "medidas efectivas" para "compensar este injusto olvido del relato sobre el papel de las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico".

CIENTÍFICAS E INVESTIGADORAS EMERITENSES

Entre las científicas e investigadoras emeritenses de las que se publicarán vídeos, se encuentran Rosa Elvira Lillo, Carmen García, Elizabeth Mondragón y Violeta Morcuende. La primera de ellas nació en Mérida y se licenció en Matemáticas. Obtuvo un Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid en 1992 y estudió el Doctorado en Ciencias Matemáticas en esta misma universidad en 1996.

Así, desde 2010 es profesora catedrática de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido la directora del Grado de Estadística y Empresa, directora del Departamento de Estadística y actualmente es la directora del UC3M-Santander Big Data Institute.

Por otro lado, Carmen García estudió medicina en Salamanca, ha desempeñado su labor como Patóloga y Citopatóloga, ha intentado aprender cada día más en diferentes lugares como Cambridge, Londres o Estados Unidos para luego poner en práctica todo lo aprendido y ha trabajado en el Hospital Universitario de Salamanca y en la Facultad de Medicina hasta 2013, ya que se jubiló por su edad.

Actualmente, García es la Coordinadora Técnica del Biobanco en Red de Enfermedades Oncológicas de Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca y cuenta con numerosos estudios publicados.

Mientras tanto Elizabeth Mondragón es licenciada en Física en la Universidad Complutense de Madrid, ha cursado un máster en la Universidad Técnica de Munich (Alemania), y, en la actualidad, está realizando el Doctorado Detención de la Energía en la materia Beta sin Neutrinos para investigar qué materia formó el universo.

Por último, Violeta Morcuende es Investigadora Predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investiga sobre nanopartículas dendriméricas para sus aplicaciones en biomedicina.

CONCURSO EFECTO MATILDA

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Igualdad de Género, ha colaborado en el proyecto que el IES Santa Eulalia lleva realizando desde el pasado mes de diciembre y que se enmarca dentro de una línea de actuaciones de promoción de las vocaciones Steam y la Ciencia en el centro educativo con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, jornada en la que se darán a conocer los nombres de los equipos ganadores.

Este certamen, que se presenta bajo el nombre de 'Efecto Matilda', tiene como objetivo dar relevancia a la contribución de las mujeres en las disciplinas Steam y potenciar las vocaciones científicas entre las alumnas en línea con lo propuesto en el Proyecto CITE Colaborativo We Can Do It de este centro educativo.

En esta segunda edición del concurso se ha abierto la posibilidad de que participen alumnos de centros de toda Extremadura, organizados en las categorías Infantil, para alumnado de sexto de primaria y primero y segundo de ESO; y Cadete, para alumnado de tercero y cuarto de ESO, FP Básica y Grado Básico siempre que no superen los 18 años de edad.

Finalmente, los premios para cada equipo en cada categoría son una Tablet, un kit de robótica plus y una calculadora Casio FX991 con imagen de científica para el primer premio; un SmartWatch, un kit de robótica y una calculadora Casio FX991 con imagen de científica para el segundo; y un kit de robótica y una calculadora Casio FX991 con imagen de científica para el tercero.