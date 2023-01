Entradas de cuartos final del Concurso Agrupaciones Mérida se pondrán a la venta el día 29

Las entradas para los cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida se pondrán a la venta el próximo 29 de enero a partir de las 10:00 horas en la taquilla del Teatro María Luisa.



En concreto, se venderá un máximo de dos entradas por persona, y los menores de 2 años no pagarán en caso de no ocupar asiento. Estos tickets corresponden a las cuatro primeras sesiones de los cuartos finales, que comienzan el 2 de febrero, y en los próximos días se conocerán las fechas para la compra de los tickets para asistir a las semifinales y a la final del certamen.



Así pues, tal y como ha informado el Consistorio emeritense en una nota de prensa, se da respuesta a la "multitud" de aficionados que "esperaban con ganas" conocer cuándo se pueden comprar las localidades, cuyos precios oscilarán entre los 4 y 9 euros.



En el concurso participarán 30 agrupaciones, cuatro de ellas infantiles, el "más participativo y numeroso" de Extremadura, según la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, quien se muestra convencida de que habrá "llenos absolutos cada día de sesión".



ORDEN DE ACTUACIÓN



La primera semifinal, el jueves 2, la abrirá a las 21:00 horas la chirigota Las Justinas, seguida de la comparsa El coleccionista de alegrías, y la chirigota Tagorichi, tras el descanso se subirá a las tablas la comparsa Las Iguales, posteriormente lo hará la chirigota Los inocentes y cerrará la sesión la comparsa Los sureños.



Mientras que en la segunda semifinal, que se celebra, el viernes, día 3, a las 21:00 horas, los primeros serán el cuarteto Hostal imperial doña Laly-Low cost, seguido de la comparsa Los vulnerables y la chirigota Este es mi banco y cada día el de más gente, tras el descanso llegará el coro Un mundo ideal, seguido de la chirigota Lokacostao, y la comparsa El circo pondrá el broche de oro a la sesión.



En la tercera sesión, el sábado 4 de febrero a las 20:00 horas, la abrirá el cuarteto Las Trágicas, al que seguirá la comparsa Los que faltaban y la chirigota "Los que te cogen las vueltas", después del descanso, el coro La jugada maestra, seguido de la chirigota La Marara, la comparsa La J'otra y en el último lugar actuará la chirigota Las mimas.



En cuanto a la última sesión, el domingo 5 de febrero a las 18:00 horas, comenzará el cuarteto Los amigos del presi, seguido de la comparsa Las legendarias y la chirigota Sabemos lo que queremos, tras el descanso actuará el coro La fiera, Las fanáticas, La comparsa de Calamonte, y cerrará las semifinales la chirigota Los que no saben decir que no.



Por último, en cuanto al orden de actuación de las agrupaciones juveniles que subirán al escenario del Teatro María Luisa el domingo 12 de febrero a las 20:00 horas, los primeros serán Los que sobraban, seguidos de Me lo quitan de las manos, Las desiguales y, por último, Los paveras.