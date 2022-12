Ayuntamiento Mérida quiere sumarse a medida de descuento del precio del transporte urbano

Ep.

El Ayuntamiento de Mérida tiene intención de sumarse a la medida de descuento del precio del transporte urbano, según ha avanzado este jueves el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

"Nosotros estamos haciendo los cálculos y viendo cómo hay que hacer la aceptación del decreto, la modificación, igual hacemos algún anuncio en ese sentido... Mañana lo haremos", ha añadido el primer edil emeritense.

De este modo, sobre las ayudas aprobadas por el Gobierno central para promover la rebaja en los transportes a la ciudadanía vinculando la aportación nacional del 30 por ciento a que el resto de administraciones aportaran el 20 por ciento, a preguntas de los medios durante el balance de 2022 realizado este jueves ha dicho que el Ayuntamiento de Mérida "lo va a hacer" (asumir ese 20 por ciento), aunque ha incidido en que el anuncio lo realizará este viernes, día 27.

En este sentido, ha defendido que un consistorio a su juicio tiene que "aprovechar todo" lo que pueda recibir para su ciudad. "Tenemos que aprovechar todo lo que nos dan la ciudad de Mérida... No entiendo que haya un ayuntamiento que diga 'me dan un 30 por ciento de algo y yo no puedo poner el 20...' Pero si te están dando un 30 para tus vecinos...", ha recalcado.

Con ello, ha añadido que le parece una "irresponsabilidad" que haya ayuntamientos que digan que no van a concurrir a una iniciativa del Gobierno porque tengan que confianciarla... "¡Si te están dando un 30..!", ha exclamado.

"Por eso tenemos tantos fondos europeos este ayuntamiento, porque todos los fondos europeos tienen una cofinanciación, casi todos...", ha destacado. "Hay gente que dice 'yo no concurro al fondo europeo porque para poner 10 tengo que poner dos... Pero si te dan ocho", ha incidido.

"Nosotros sí, nosotros a todo lo que podamos ir que obligue cofinanciación pero que supone que la ciudad se va a beneficiar en una cantidad importante de inversión y de dinero público nosotros concurrimos. Por eso vamos a los fondos europeos y nos dan el máximo porque cofinanciamos, ponemos nuestra parte", ha remarcado el alcalde emeritense.

"Y esto es lo mismo: el Gobierno de España saca un montón de medidas, muchas necesitan cofinanciación municipal y un ayuntamiento puede decidir ir o no ir... Pero el que no va le quita a sus vecinos y vecinas un 30 por ciento", ha concluido.