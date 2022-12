La Plaza España de Mérida tendrá ambientación musical en tardes de Nochebuena y Nochevieja

La Plaza de España de Mérida contará con ambientación musical durante las tardes de Nochebuena y Nochevieja, en horario de 17:00 a 22:00 horas.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido este martes la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, y el de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Guijarro, con representantes del sector de la hostelería para concretar cuestiones sobrelas celebraciones de Nochebuena y Nochevieja.

En este sentido, y con el fin de unificar criterios, se ha acordado que, en horario de 17:00 a 22:00 horas, habrá una única ambientación musical en la Plaza de España para "el disfrute de las personas que, como viene siendo habitual, celebran la Navidad" en este espacio.

Además, en la reunión también se ha acordado que los establecimientos de hostelería repartirán, el 30 de diciembre con motivo de las Preuvas, 2.000 bolsas de cotillón y 2.000 bolsas de gominolas para el momento de las campanadas, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

En ese sentido, en la reunión se les ha explicado que, con la "previsión de una importante afluencia de ciudadanos" en las calles de Mérida durante estas fiestas navideñas, desde el ayuntamiento se quieren evitar aglomeraciones dentro de los locales de hostelería en estos días tan señalados, por lo que se van a aplicar cambios en los mobiliarios de los veladores, previa solicitud del interesado.

Concretamente, la autorización será para sustituir proporcionalmente mobiliario de velador por mostrador de bar, sin sobrepasar superficie de ocupación autorizada en la resolución vigente, un cambio que solo se permitirá los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre.

El espacio ocupado por la autorización del velador no se puede modificar y no se autoriza la instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora, tal y como refleja la ordenanza y no se autorizará cambio en el horario de terrazas, mientras que las barras deberán estar decoradas con fondos blancos de forma que no se vea publicidad y la imagen sea homogénea.

Por todo ello, se abre un plazo de solicitudes desde este martes, 20 de diciembre, para la tramitación de estas solicitudes, que finalizará este jueves, 22 de diciembre, a las 14:00 horas.

Así, en la barra autorizada solo se podrán suministrar utensilios de plástico o similares, y no está permitido ningún tipo de cableado encima del pavimento sin estar convenientemente cubierto y señalizado evitando en todo momento tropiezos con los usuarios.

Los servicios que se presten serán los propios y habituales de cada local, excepto las bebidas en la calle servidas en los mostradores exteriores, que se expenderán en recipientes desechables, ya que está prohibido el uso del vidrio en las citadas barras exteriores.

Los industriales son responsables de la limpieza de su zona de influencia, en la que instalarán papeleras y recipientes de recogidas de desechos velando para que estén permanentemente en buen estado de uso.

Finalmente, señala el Ayuntamiento que los industriales que soliciten estas autorizaciones se comprometen a no modificar los precios y calidades de su oferta habitual, aunque podrán adaptarla o modificarla por la circunstancias especiales que el servicio masivo requiere, debiendo poner un cartel con los precios en zona visible de las barras.

La instalación y funcionamiento de la barra deberá guardar las debidas normas de seguridad y salubridad, evitando la aglomeración de personas y el consumo en la propia barra.

Finalmente, se presentará por registro una instancia en el Ayuntamiento de Mérida informando acerca del cambio de mobiliario de velador por mostradores, material que sacará a la calle, barriles de cerveza, cajas de refresco, botelleros y todos los equipos que se pretendan instalar.