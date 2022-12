Mérida recupera la normalidad "poco a poco" tras el paso de la borrasca Efraín

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que la ciudad va recuperando "poco a poco" la normalidad tras el paso de la borrasca Enfraín.

Así, el primer edil ha explicado que la Policía Local está retirando ya las cintas del Parque de la Isla y de otras zonas verdes y en estos momentos no hay ninguna balsa de agua "importante".

De la misma manera, ha señalado que los operarios han iniciado la tala de algunos árboles caídos y ha subrayado que no hay que lamentar daños materiales destacados, ni tampoco personales, que es "lo más importante".

Rodríguez Osuna también ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y otros efectivos que han participado en la respuesta ante este fenómeno meteorológico adverso.

El alcalde de Mérida ha realizado estas declaraciones este miércoles tras recibir a los profesores participantes en el proyecto 'System- Supporting Youth in STEM'.

Asimismo, y a preguntas de los medios por quejas de las familias pertenecientes a la Escuela Libre Paideia afectada por las fuertes lluvias, el alcalde ha incidido en que, en una situación de emergencia, lo primero que hay que hacer es salvaguardar a las personas.

En este sentido, ha asegurado que "hay datos que la gente no conoce" y ha añadido que Paideia está dentro de una Agrupación de Interés Urbanístico.

Así, ha aseverado Rodríguez Osuna que ese colegio firmó, recepcionó y acordó las obras que se ejecutaron en el entorno, por tanto, ha precisado, "toda la responsabilidad está firmada y aceptada por el colegio" y no hay "ninguna" por parte del ayuntamiento.

"Decir que lo primero que hay que hacer es achicar agua en un patio de un colegio cuando hay personas encerradas en vehículos en carreteras próximas a la ciudad, y están los bomberos atendiendo esa emergencia, me parece como menos de poco sentido común", ha afirmado.

También, y preguntado por acumulaciones de agua en otras zonas de la ciudad, sobretodo en la urbanizaciones a las afueras, el alcalde ha indicado que estas urbanizaciones no tienen saneamiento ni alcantarillado y están en entornos naturales por los que circulan también arroyos y cauces.

En esta línea, ha precisado que el Ayuntamiento de Mérida no puede asumir el coste de una urbanización construida en el campo, porque "no le toca" y porque los impuestos que pagan no corresponden a los servicios que reciben, toda vez que "no es urbano de pleno derecho".

No obstante, y en relación a la zona de Proserpina, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado que el Ayuntamiento de Mérida está "pensando" en un proyecto futuro de saneamiento en dicho entorno, que "sí es urbano".

Por otra parte, y preguntado por el futuro Museo de la Historia de la Ciudad, que está previsto que se ubique en el antiguo Mercado de Calatrava, el primer edil emeritense ha informado de que se va a licitar antes de que acabe diciembre.

"Ya es la licitación, proyecto y obra de todo el Museo de la Historia de la Ciudad", ha asegurado Rodríguez Osuna, quien ha añadido que es una manera más ágil de hacer la licitación porque se incluye el proyecto y la ejecución de la obra en un mismo pliego.

Finalmente, y preguntado por la situación en el PP de Mérida, tras la dimisión del 90 por ciento de los miembros de la Junta Gestora Local del tras la marcha de Miguel Valdés, el alcalde ha rehusado pronunciarse y ha añadido que a él sólo le preocupa las cuestiones del "día a día" al frente del consistorio.