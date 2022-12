Dimite el 90% de miembros de la Junta Gestora Local del PP-Mérida tras la marcha de Valdés

El 90 por ciento de los miembros de la Junta Gestora Local del PP de Mérida han presentado la dimisión en una reunión convocada de forma urgente durante la pasada tarde.



En concreto, esta decisión, que ha sido trasladada a los órganos provinciales para que se hagan efectivas las dimisiones en el Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará este miércoles, 14 de diciembre, se produce después de que el hasta ahora presidente de la Junta Gestora Local del PP emeritense, Miguel Valdés, anunciase este pasado martes su dimisión tras el nombramiento de Fátima Mulero como candidata del partido a la Alcaldía de la capital extremeña en las próximas elecciones municipales.



A través de una nota de prensa, el PP de Mérida recuerda así que a raíz de la designación como candidata a la alcaldía de Mérida por dicho partido a Fátima Mulero, Valdés ha hecho pública su dimisión el pasado martes, alegando que su decisión "meditada" está tomada "en base a que no tiene sentido una tricefalia en la capital extremeña, donde coexistan un Presidente de una gestora, una portavoz municipal y una candidata".



Además, entiende que "no cuenta con la confianza" de la dirección regional, ya que la elección de la candidata se ha hecho "a espaldas de toda la Junta Gestora y conociendo esta decisión justo en el momento en el que se estaba convocando a los medios de comunicación para la presentación de Mulero".



Siguiendo ese criterio, el 90 por ciento de los integrantes de la Junta Gestora han decidido dimitir esgrimiendo "la falta de respeto que han sentido con el discurrir de los acontecimientos, entienden que se les ha faltado el respeto y no se ha tenido en cuenta la opinión de sus integrantes".



Por otro lado, han manifestado que "no tiene cabida la continuidad en una gestora cuando debe existir un nuevo proyecto", proyecto que según indican, "no lo conocen ya que hasta ayer no conocían la decisión de la dirección regional".



De esta forma, los integrantes del Partido Popular de Mérida han mostrado así su "apoyo" a Miguel Valdés, ya que entienden que ha sido una persona que ha dado "la cara" por el partido en un momento "crítico", ha trabajado "sin importarle las consecuencias en su labor privada", entienden que con Valdés "había posibilidades de dar la batalla en las urnas", y creen que "se ha jugado con las ilusiones de los compañeros del Partido Popular de Mérida que siempre han sido leales con la dirección regional y que esto supone un palo más al Partido Popular de Mérida".



"Por encima de las siglas y los partidos están las personas y los que hasta este pasado martes eran los integrantes de la gestora creen que no se ha actuado con honradez y lealtad", apunta.



Por otro lado, "ninguno" de los que hasta ayer eran miembros de la gestora, se plantean causar baja de afiliación, ya que "comparten los ideales del Partido Popular", aunque "en esta ocasión no pueden compartir las formas y como las personas pasan, pero las siglas perduran, permanecerán en el Partido Popular de Mérida con la misma lealtad como hasta ahora y con el deseo de que en un futuro las cosas se hagan de otra manera, bien".