La empresaria Fátima Mulero, candidata del PP a la Alcaldía de Mérida

La joven empresaria emeritense Fátima Mulero, de 30 años de edad, será la candidata del PP a la Alcaldía de Mérida por el PP en las próximas elecciones municipales, con el objetivo de "recuperar" el lugar de la capital autonómica dentro de Extremadura y de España, así como de facilitar "oportunidades" a los jóvenes de la ciudad y de ofrecer un "cambio real".

De este modo lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa en Mérida la presidenta regional del PP, María Guardiola, quien acompañada de Mulero se ha mostrado "feliz" de que ésta vaya a ser la candidata del partido en la capital autonómica en las elecciones municipales, dentro de su objetivo de "construir una Extremadura y una Mérida imparables".

Fátima Mulero, a su vez, ha destacado que le propusieron desde el partido encabezar la lista en Mérida hace unos 10 días ella pese a que nunca antes había tenido vínculo con ningún partido, y ha aceptado el "reto" bajo el prisma de que ella como empresaria sabe de "gestión", a lo que suma "humanidad" y conocimiento de "lo que hay ahí fuera" (en alusión a las necesidades de la sociedad).

La candidata 'popular' en Mérida es especialista en trastornos del espectro autista para familias, profesionales y entidades, y en 2019 fue seleccionada por la revista americana Forbes como una joven relevante en España, según ha desgranado María Guardiola.

Cabe apuntar, también, que Guardiola ha anunciado este martes la candidatura de Mulero después de que el presidente de la gestora del PP en Mérida, Miguel Valdés, ha reconocido a primera hora de esta mañana que se siente "traicionado" y "humillado" por la dirección del partido en Extremadura, después de que haya sido designada Fátima Mulero como candidata a la Alcaldía de la ciudad.

VALENTÍA

María Guardiola ha defendido que Mulero es una persona "maravillosa" y una "referente" en Extremadura, así como una de las jóvenes "más influyentes de Europa", al estar incluida en la lista Forbes entre las 30 personas menores de 30 años "más relevantes".

"No hay futuro sin valentía, no hay esperanza sin riesgo, y no hay política sin personas que den un paso al frente, sin personas que pongan su rostro, su nombre, su ilusión al servicio de un proyecto", ha subrayado la líder del PP en la región, quien ha apuntado que Mulero es una mujer "muy valiente, brillante y osada" que "va a mejorar la vida de los emeritenses" con "talento" y "compromiso", además de con "calidad humana".

En este sentido, Guardiola ha señalado que el PP quiere alcaldes con "nuevos retos" dentro de un "nuevo PP cercano, que toque a la gente" a través de "un pacto con todos los ciudadanos", sin "yoísmos", pero con "esfuerzo, ganas e ilusión".

Así, tras incidir en que el PP que ella lidera en la región quiere ser "la esperanza para mucha gente que se siente ninguneada por una izquierda aferrada al poder a toda costa y con palabrería barata que está llevando a la ruina", ha afirmado que en las próximas elecciones en Extremadura "votar a Vara será lo mismo que votar a Sánchez" y "votar al PSOE será dar legitimidad a sus delirios".

Mientras, ha defendido que el PP tiene que poner "freno" a la "locura" de un PSOE que "sólo quiere perpetuarse en el poder"; y ha destacado que en concreto en Mérida su partido a través de Fátima Mulero va a conformar un programa de gobierno "escuchando a los emeritenses" y "de la mano de sus vecinos", bajo el convencimiento de que "hay una Mérida diferente a la Mérida oficial que quiere que se apoye a sus empresas" y que "aterricen las maquetas" prometidas por el PSOE.

"Venimos a escuchar a la gente y hacerles protagonistas de su futuro", ha espetado Guardiola, quien ha insistido en que en Mérida el PP con Fátima Mulero suma "talento" dentro de su objetivo de "construir una Extremadura y una Mérida imparables".

SITUAR A MÉRIDA EN EL MAPA

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Mérida, Fátima Mulero, ha afirmado que ella pretende ofrecer un "cambio real" a la capital extremeña, toda vez que reconoce que se ha "cansado" de ver cómo los jóvenes tienen que marcharse de la ciudad por falta de oportunidades.

Así, ha subrayado que ella pretende desde el PP "recuperar" el lugar que Mérida tiene dentro de Extremadura y de España, ofreciendo "oportunidades" reales a los jóvenes, y tratando de "situar a Mérida en el mapa", a través de sus conocimientos en "gestión", de su "humanidad" y de "lo que hay ahí fuera".

Mulero, igualmente, ha reconocido que ha encontrado en María Guardiola la "esperanza perdida en que las cosas cambien", y se ha mostrado "convencida" de que esta última y el PP son la "apuesta ganadora" para Extremadura y Mérida. "Otra Mérida es posible y nos merecemos el cambio", ha espetado la candidata 'popular' a la Alcaldía emeritense.

Como siguientes pasos una vez anunciado que será la candidata 'popular' en Mérida, Fátima Mulero ha señalado que se quiere rodear de "todo el que esté dispuesto" a aportar "ideas, conocimiento sobre la ciudad".

"Mi plan en un inicio es visibilizarme por supuesto, pero sobre todo conocer lo que hay ahí fuera, las necesidades que tiene la gente, y cómo puedo yo desde mi propuesta ayudarles a que las cosas mejoren y a que las cosas cambien", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que ella no pretende buscar "ningún tipo de confrontación".

DECEPCIÓN DE MIGUEL VALDÉS

Por otra parte, preguntada sobre las palabras en las que el presidente de la gestora del PP en Mérida, Miguel Valdés, ha reconocido sentirse "traicionado" y "humillado" por la dirección del PP de Extremadura, después de que haya sido designada Fátima Mulero como candidata a la Alcaldía de la ciudad, María Guardiola ha indicado que lamenta "muchísimo" que aquél se sienta "decepcionado".

Tras apuntar que "Miguel Valdés ha sido presidente de la gestora hasta el momento y se le ha reconocido la labor como tal", ha añadido que el PP tiene "un proyecto muy ilusionante" en el que se quiere "captar y ampliar todo el talento y toda la ilusión posible".

"Es un partido abierto, donde cabemos todos, pero nos hace falta mucha gente más", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que ella cree que "la testosterona en estos casos no aportan nada a los proyectos políticos".

"Yo creo que lo que hay es que mostrar ilusión, compromiso, ganas para trabajar juntos por el futuro de Mérida y por el futuro de Extremadura y cualquier compañero desde luego va a ser parte de este proyecto siempre que venga a sumar", ha señalado.

Así, ha añadido la líder del PP de Extremadura que a partir de ahora habrá que nombrar un nuevo presidente de la gestora del partido en Mérida.