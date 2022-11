Doble estreno de película francesa y corto español para mañana en el FCIMérida

Este jueves, 24 de noviembre, habrá doble estreno en el Festival de Cine Inédito de Mérida con la proyección de la película gala Crónica de un amor efímero, del director Emmanuel Mouret, que se proyectará justo después del estreno del corto Arquitectura emocional 1959, de León Siminiani.

Concretamente, la primera sesión está dedicada al cortometraje español. "He aquí la historia de amor de Sebas y Andrea, universitarios primerizos, en el curso 1958-1959. He aquí cómo clase social e ideología se convierten en obstáculos ¿insalvables? He aquí la arquitectura marcando, inadvertida, la línea de puntos que acabe dictando su emoción", según informa la organización del FCIMérida en una nota de prensa.

Este documento se alzó con la Espiga de Oro a Mejor Cortometraje en Seminci y candidato a EFA. Además, se trata de la primera participación de su director en el FCIMérida.

León Siminiani (Santander 1971) es guionista y director. Ha explorado diferentes formatos y géneros en ocho cortometrajes y dos largometrajes documentales a medio camino entre el cine-diario y el ensayo fílmico: Mapa (2012) y Apuntes para una película de atracos (2018), ambos trabajos nominados al Goya al mejor documental.

También ha escrito y dirigido las series documentales para televisión y plataformas El Caso Asunta (Atresmedia, 2016) y El Caso Alcasser (Netflix, 2019). En 2022 estrenó 800, una nueva serie documental para Netflix sobre los atentados del 17A en Barcelona/Cambrils, que ha recibido el Premio ONDAS.

Mientras prepara su tercer largometraje para salas, en los últimos años ha estado inmerso gestación de dos cortometrajes Síndrome de los Quietos (2021, Premio Fugas Documenta Madrid 2021, Mejor Cortometraje ALCINE 2021 y mejor corto Mar del Plata 2021) y Arquitectura Emocional 1959.

CRÓNICA DE UN AMOR EFÍMERO

Posteriormente, se realizará la proyección de la película francesa Crónica de un amor efímero y cuenta la historia de una madre soltera y un hombre casado que se convierten en amantes. Están comprometidos a verse solo por una aventura y no a encontrar ninguna esperanza de amor duradera, siendo ambos muy conscientes de la naturaleza de su relación.

Sin embargo, según pasa el tiempo, cada vez se sorprenden más por su comprensión mutua, su complicidad y el bienestar que experimentan mientras están juntos.

La cinta se presentó en el Festival de Cannes 2022, en la sección Premiére y en el Festival de Cine de Gijón, en su Sección Albar. Se trata de la primera participación de Emmanuel Mouret en el FCIMerida.

Mouret nació el 30 de Junio de 1970 en Marsella, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francia) Estudió dirección y guión en La Femis, trabajando asimismo como actor en películas como ¿Nos Besamos?, Fais Moi Plaisir, El Arte del Amor, Une Autre Vie o Capricho, algunos de sus primeros trabajos.

Dio el salto a la popularidad con Lady J (2018) una película de época protagonizada por Cecile de France que consigue seis nominaciones a los Premios César obteniendo el de Mejor Vestuario y su siguiente película ‘Las Cosas que Decimos, Las Cosas que Hacemos’ obtiene otras trece nominaciones a los César, consiguiendo el de Mejor Actriz de Reparto para Emilie Dequenne.

Y es que su cine reconoce dos grandes influencias, Sacha Guiltry y Woody Allen, según detalla el FCIMérida, al tiempo que recuerda que este miércoles, a las 18:30 horas, se proyectará la segunda sesión de la película danesa Goldman.