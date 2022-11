La Junta califica de "magnífica noticia" que la azucarera de Mérida tenga financiación

Ep.



El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha calificado como una "magnífica noticia" que la empresa promotora de la azucarera proyectada en Mérida haya logrado la financiación necesaria para su construcción, porque refleja que el proyecto industrial, que contempla una inversión total de 500 millones de euros, es "viable".



Así se ha manifestado González al ser preguntado por esta cuestión al término del Consejo de Gobierno, en una rueda de prensa en la que ha reiterado que la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad está estudiando la solicitud de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) solicitada por la empresa.



Una cuestión sobre la que ha señalado que "no habrá ningún problema" si la empresa cumple con "todos los requisitos" necesarios para superar este trámite.



Con respecto a la financiación, ha recordado que la Comisión del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) ha aprobado una operación para la promotora de la azucarera, Iberica Sugar Company, por importe de 120 millones de euros. Este fondo es gestionado por la empresa pública de financiación empresarial Sepides, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo.



Por tanto, se trata de una "magnífica noticia" que la azucarera haya logrado esta financiación con la que el ministerio "está diciendo que es viable", de modo que se da "un paso muy importante" para que el proyecto llegue a Extremadura, si bien ha subrayado que estas inversiones "dependen de las empresas", y que la Junta lo que hace es "ayudar" a que se instalen en la región.



En todo caso, ha insistido en que el Ejecutivo no se posiciona sobre proyectos empresariales, si bien ha puntualizado que "viene a corroborar lo que algunos no quieren admitir, que los proyectos son una realidad".



"Algunos se llevaran a cabo y otros no", ha dicho, pero "es cierto que esta región tiene una magnífica oportunidad y hay muchas inversiones que se quieren venir a Extremadura", entre las que ha citado la propia azucarera, la macrofactoría de baterías en Navalmoral o la de diamantes sintéticos en Trujillo.