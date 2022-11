Ocho películas de siete nacionalidades distintas compiten en la XVII edición del FCIMérida

Un total de diez títulos cinematográficos, ocho de ellos en la Sección Oficial, conforman la programación de la Sección Oficial del XVII Festival de Cine Inédito de Mérida que comenzará el próximo jueves, 17 de noviembre, con la proyección de la película francesa El inocente, de Louis Garrel.

En la presentación de la programación del certamen, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado “que este es un día importante para la ciudad al presentarse este Festival de Cine, de los más destacados de este país, que se hace gracias al esfuerzo de Cine Club Forum para que Mérida pueda tener uno de los mejores festivales nacionales e internacionales”.

El primer edil emeritense ha destacado que es “un privilegio el que podamos ver películas inéditas, que no se han estrenado en salas comerciales”, al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento forma parte del Festival con aportación económica, “pero también se suma con el capital humano y las infraestructuras que se ponen a su disposición”.

En este sentido, el máximo regidor de la capital extremeña ha anunciado que, una vez que esté terminada la tecnificación del Teatro María Luisa, “este teatro pueda convertirse en otra sede para este Festival”, por lo que ha agradecido a todas aquellas administraciones e instituciones que han facilitado sus espacios para que pudiera celebrarse.

Un Festival, según ha recordado, “que se celebró en 2021, como otras actividades culturales cuyos profesionales tenían que seguir viviendo, frente a la dificultad del momento”, tal y como informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

DIEZ TÍTULOS, OCHO OFICIALES

En esta ocasión, habrá un total de diez títulos, de los cuales ocho concursarán en la Sección oficial, de siete nacionalidades distintas, junto a la proyección de un cortometraje español, Arquitectura Emocional, del director León Siminiani, y un largometraje de clausura que la organización todavía no ha detallado para guardárselo como sorpresa final.

Así pues, las ocho películas que se incluyen en el concurso de este año son: las francesas El Inocente y Crónica de un Amor Efímero; la canadiense Falcon Lake; la coreana Decision to Leave; la británica Living; la china Return to Dust; la irlandesa The Quiet Girl; y la danesa Godland.

Por su parte, la directora de la Filmoteca de Extremadura, Natalia Rodrigo, ha señalado que la programación de esta edición es “exquisita” y de la que “nos sentimos orgullosos desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura”.

En esta línea, el director del Festival, Ángel Bríz, ha incidido en el impacto que tienen los jóvenes en el cine actual. Y es que, según sus palabras, "en una época de incertidumbre, se han reducido las salas, se deja de proyectar los días laborables, el entretenimiento digital ha crecido y ha disminuido la asistencia de espectadores a las salas, pero hay un dato positivo, porque resulta que son los jóvenes los que han vuelto con más fuerza a ellas, atraído por los blockbaster”.

Además, Briz ha agradecido la predisposición de los Cines Victoria en todo momento, ya que, “a pesar de la situación que viven los empresarios del Séptimo Arte, han reducido el precio de las entradas de 5,90 a 5 euros y que permita a los espectadores la posibilidad de comprar un abono para las nueve películas, que en este caso sería un precio de 40,5 euros en total”.

PREMIO MIRADAS

Aprovechando su intervención, Ángel Briz ha anunciado que este año recibirá el premio Miradas el FanCineGay, un festival que “es algo más que cine, que cumple 25 años y que ha contribuido en este tiempo a crear una sociedad mejor; más abierta, más plural, más diversa y más inclusiva”.

La estatuilla se entregará en la Gala de cierre del Festival que se celebrará el sábado 26, a las 18:30 horas en el Centro Cultural Nueva Ciudad, donde “se conocerán el Premio del Público y el que otorga el Jurado Joven, compuesto por alumnos de centros de Secundaria de la ciudad. Una gala que presentará y dirigirá el joven actor Juan Carlos Tirado Aguilar”.

TÍTULOS RECONOCIDOS EN FESTIVALES

En cuanto a la programación, el director de la misma, David Garrido, ha explicado que “tenemos cuatro pelis de Cannes, dos estrenadas en la Berlinale y una en Venecia. Solo Crónica de un Amor Efímero no ha pasado por ninguno de los cuatro grandes Festivales A Europeos”.

Al mismo tiempo, el responsable ha destacado que “Return To Dust, The Quiet Girl y Decision To Leave suman entre las tres la Espiga de Oro a la Mejor Película, la Espiga de Plata, el Premio Fipresci de la Critica, el Premio del Público y el Mejor Montaje de la pasada Seminci, que este año ha sido un Perlas de Otros Festivales”.

También Garrido ha señalado que, en la programación “tenemos dos óperas primas (Falcon Lake y The Quiet Girl) frente a solo un director que repite en el FCIMerida: Park Chan Wook, que ganó el premio del público a la Mejor Película en el 2016 con La Doncella".

"Dos de nuestras películas representan a sus respectivos países en los Oscar: Decision To Leave a Corea del Sur (Triunfadora hace dos años con Parásitos, que también ganó en Mérida en el 2019) y The Quiet Girl a Irlanda, pues está hablada en gaélico, y ambas tienen muchas opciones de entrar en la short list de películas nominadas”, ha argumentado.

Por último, Garrido ha calificado Godland, como la película “café para los muy cafeteros” de esta edición con sus 143' y ha recordado que su actor principal, Ingvar Eggert Sigurdsson, “acaba de ser nominado en los Premios del Cine Europeo como Mejor Actor”.