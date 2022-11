Osuna recalca que no pueden existir dos asociaciones de vecinos en una misma barriada

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recalcado que no pueden existir dos asociaciones de vecinos en una misma barriada, y ha explicado que deben coordinarse como una sola.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en relación a la presentación de una nueva agrupación vecinal en la barriada de Santa Eulalia.

Rodríguez Osuna ha insistido en que "no pueden existir dos mismas asociaciones de vecinos en un mismo barrio, ni diez ni veinte" y ha subrayado que "no puede ser que unos vecinos monten una asociación de vecinos", porque "tienen que ponerse de acuerdo con la que ya existe".

Asimismo, el primer edil ha explicado que las reivindicaciones que estos vecinos dicen que faltan en el barrio "las atienden constantemente", ya que a través del canal de comunicación "Participación Ciudadana" se presta "servicio a cada una de las demandas que se realizan".

Estas declaraciones llegan un día después de que representantes del PP local de Mérida, el presidente de la gestora, Miguel Valdés, y la portavoz del partido, Pilar Nogales, fueran esta semana a la presentación de una nueva asociación de vecinos creada con el fin de dar visibilidad a las demandas del barrio.

Ante ese acto, Rodríguez Osuna ha señalado que si algún responsable político que formó parte del gobierno de Mérida no sabe que no se pueden crear dos asociaciones de vecinos en una misma barriada es que "está out de la gobernanza municipal", ha sentenciado.