EAPN celebra en Mérida Acto Conmemorativo Día Internacional para Erradicación de Pobreza

La delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón, ha acudido este lunes al acto conmemorativo con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se ha celebrado en la Biblioteca Pública del Estado 'Jesús Delgado Valhondo'.

“En este acto se ha presentado el informe sobre el estado de la pobreza y el reflejo de su situación haciendo hincapié en le contexto regional”, ha subrayado la edil socialista, quien ha indicado que “el Ayuntamiento siempre está presente en estos actos, acompañando a las entidades y asociaciones del Tercer Sector”.

En concreto, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha celebrado el Acto Conmemorativo con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza a nivel nacional, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

De este modo, tal y como señala esta entidad, en el último bienio a las causas estructurales de la pobreza se han sumado las consecuencias socioeconómicas de dos crisis, la derivada de la pandemia y de la invasión de Ucrania, que, a pesar de la puesta en marcha de medidas de contención en ámbito nacional y europeo, han desencadenado un alza de los precios de las materias primas y de la energía, provocando un aumento de las presiones inflacionistas en todos los Estados miembro de la Unión Europea y, consecuentemente, castigando sobre todo a las personas más vulnerables.

De hecho, según muestra la Encuesta de Condiciones de Vida relativa al año 2021, publicada el 29 de junio de 2022, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion) se sitúa en el 27,8% de la población residente en España, afectando a 13.176.837 personas.

En este sentido, el Acto celebrado este lunes promueve una reflexión acerca de cómo abordar los retos de la lucha contra la pobreza en el actual contexto socioeconómico, contando con los testimonios de personas con experiencia en pobreza, representantes del Tercer Sector de Acción Social y del mundo académico, y representantes políticos.