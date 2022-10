Rodríguez Osuna: Mérida es "una de las más seguras" de España

Así, lo ha señalado, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en el acto con motivo de la celebración del Día de la Policía Nacional, donde ha destacado que la capital extremeña es "una de las ciudades más seguras de España", así como que tiene uno de los índices de eficacia policial "más altos" del país.

Además, ha resaltado la "colaboración" entre la Policía Nacional y la local, para que "todos los eventos de la ciudad transcurran con éxito y sin incidentes".



Según Rodríguez Osuna, una afirmación que se ha podido comprobar este mismo verano en citas como el Festival de Teatro, el Stone and Music o la Feria de Septiembre, eventos "multitudinarios" que han transcurrido "sin incidentes", gracias a la presencia policial en las calles, a la colaboración entre los cuerpos municipales y nacionales, y al "trabajo efectivo de los agentes de seguridad".



Asimismo, ha felicitado a todos los que han recibido el reconocimiento por parte de la Policía Nacional, que muestran cómo la ciudad y todos sus organismos, entidades y empresas "colaboran de forma estrecha para la realización de eventos y garantizar la seguridad de los mismos a toda la ciudadanía, a la de Mérida y la de quienes nos visitan de forma masiva".



Para Rodríguez Osuna, ésto es "responsabilidad de la ciudadanía" pero también de quienes trabajan en defensa del estado de bienestar, resaltando que, "si Mérida hoy, es un referente en la programación de eventos masivos en todo el país, es en buena medida, porque tenemos la garantía de estar seguros y seguras".



Según el alcalde, los emeritenses "se sienten seguros al ver presencia policial constante" en la ciudad, al tiempo que ha añadido que Mérida está "orgullosa" de su Policía Nacional, de su Policía Local y de todos los que trabajan "para que Mérida sea un ejemplo de seguridad".



Además, ha hecho una mención especial a José Macías Rodríguez, agente de la Policía Local jubilado de Mérida, que ha recibido su reconocimiento, matizando que "ha trabajado codo con codo" con la comisaría de Policía Nacional durante años y hoy esta mención honorífica le reconoce su esfuerzo y dedicación".



También han recibido un reconocimiento el párroco de la Concatedral de Santa María, Antonio Becerra Cordero, el director del Festival de Teatro, Jesús Cimarro, la fiscal María Coronada Santos, el gerente de Televisión Extremeña, Francisco Morillo Benegas, el empresario Ángel Rodrigo Valverde, la jefa de servicio de vivienda de la Junta de Extremadura, Nuria Sánchez Villa, y las funcionarias civiles de la Comisaría de Mérida, María Luisa Guerra Garay, María del Carmen Fraire Pérez y María Ángeles de la Fuente Rodríguez.



El comisario, Aurelio Fernández, se ha mostrado "orgulloso" de esta celebración con la que pretenden tener un recuerdo para los compañeros que ya no están, especialmente a los que se fueron durante la pandemia, pero también a los ciudadanos tras dos años sin poder celebrar con "normalidad" el patrón de la policía, así como a los agentes que destacado en el último año por "servicios relevantes, que son "muchos".



También se ha realizado un "reconocimiento a los "buenos ciudadanos" que colaboran "desinteresadamente" con la Policía, y que proceden "de todas las esferas y profesiones".



Fernández ha explicado que no solo Mérida es segura, sino que Extremadura es la comunidad con el menor índice de criminalidad, lo cual convierten a Mérida, en relación al número de habitantes, en "una de las ciudades más seguras de Europa" y, mientras haya un delito, ahí estará la Policía para resolverlo".