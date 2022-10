Mérida reconoce la labor "incansable" de Valeriano Prida desde el asociacionismo vecinal

El presidente de la Asociación de Vecinos de "El Barrio" en Mérida, Valeriano Prida, ha recibido este martes un "sincero homenaje" por su "incansable" labor desde el movimiento vecinal, no solo por su barriada sino también por su contribución para toda la ciudad.



Así pues, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha sido el encargado de hacerle entrega del escudo de la ciudad a este precursor del movimiento vecinal de la ciudad, del que forma parte desde 1979, junto a otros como el recordado Evelio Gómez en Las Abadías.



Asimismo, a partir de este martes el centro vecinal de la barriada llevará el nombre de Valeriano Prida. Y es que, según el primer edil emeritense, "es necesario agradecer el trabajo de vecinos y vecinas que, como Prida, llevan años trabajando por su barrio y por la ciudad".



De esta forma, junto a miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, así como vecinos y familiares del homenajeado, el máximo regidor de la capital extremeña ha señalado que "la ciudad debe reconocer la labor incansable de sus vecinos y vecinas".



En este caso, Osuna ha dicho que la de Valeriano Prida ha sido "más que reseñable, trabajando siempre en beneficio de su barriada y, por consiguiente, de la ciudad, abanderando muchas de las iniciativas vecinales que conocemos hoy en día y fomentando la participación ciudadana", según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.



Por su parte, Prida ha compartido este reconocimiento "con los compañeros que ya no están presentes", porque sin ellos "no sería nadie".

El presidente de la Asociación de Vecinos El Barrio ha recordado como en esta zona "no había luz, ni agua, ni alcantarillado y las calles estaban sin asfaltar" y cómo, con el trabajo de los vecinos se fue "mejorando el barrio en aquellos primeros años en los que surgió el movimiento vecinal".



Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local aprobó a mediados de septiembre el reconocimiento oficial a la labor de Valeriano Prida "por su trabajo constante en beneficio de su barriada y de la ciudad de Mérida".



De hecho, según se recoge en el informe elaborado por los Cronistas Oficiales de la Ciudad, José Luis Mosquera, José María Álvarez y Fernando Delgado, la primera sede de la Asociación de Vecinos de El Barrio fue la propia casa de Prida.



Dicho reconocimiento se ha materializado este martes con la colocación de una placa en la sede de la Asociación de Vecinos "El Barrio", que impulsó Prida en el año 1979 en la sede de la antigua Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, ubicada en la calle San Salvador, convirtiéndose, por aquel entonces, en una iniciativa pionera en la ciudad. Con ello, el local social pasará a llamarse, a partir de ahora, Valeriano Prida.



CONCEJAL EN 1983 CON ANTONIO VÉLEZ



En su escrito, los cronistas oficiales señalan que "cuando fue fundada la Asociación, tuvo como primera sede la propia casa de Valeriano hasta que, tiempo después, pasó a tener sede en la cochera de Juana, una vecina de la actual calle Toledo".



El texto subraya que en el año 1983 Prida entró a formar parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mérida como concejal delegado de Tráfico durante el mandato de Antonio Vélez, durante el cual se colmaron "muchas necesidades" que la ciudad padecía, entre ellas la construcción de los actuales Locales Sociales.



Esta iniciativa fue defendida por Prida y la consideró básica para, desde esos inmuebles, lograr que los vecinos de "El Barrio" y de otras asociaciones vecinales "impulsaran la mejora urbana, social y cultural de la ciudad".



"Desde 1979 Valeriano Prida ha sido un hombre que ha luchado de manera desinteresada tanto por su barriada, como por sus vecinos y que aún hoy, jubilado en lo laboral desde hace años, pero activo en plenitud como presidente vecinal, continúa trabajando de la misma manera y con idénticas ganas que en sus comienzos".



"Con buen tino, ha propiciado la inclusión en la vida vecinal de tres hitos religiosos y culturales que ya existían en el Barrio del Calvario: la parroquia de "Cristo Rey-Calvario", la vieja cofradía penitencial del Santísimo Cristo del Calvario, Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura (patrona de "El Barrio") y el Grupo Escolar "Federico García Lorca".



Bajo la iniciativa de esta asociación se han ido celebrando, año tras año, semanas culturales a finales de cada mes de junio, concluyendo estas con la tradicional procesión de la Amargura, misa y verbena.



Las migas de "El Barrio" forman parte de los festejos navideños de la ciudad, como lo es la colaboración de los vecinos en la campaña de "El Kilo". Apoyada por Valeriano y su directiva surgió la Asociación Cultural "La Tajuela" o grupos de flamenco, bailes regionales, zumba, manualidades, yoga, además de alentar viajes por la región y fuera de ella, como es el caso del vecino Portugal.



Cabe destacar que todas estas actividades están orientadas a crear "un ambiente social y cultural participativo entre los vecinos, sea cual sea su edad y condición".



Se trata, por tanto, de un emeritense que lleva más de cuarenta años en "la trinchera del asociacionismo vecinal sin desfallecer y en torno a cuya persona se ha configurado uno de los barrios más activos y singulares de Mérida", concluye el Consistorio.