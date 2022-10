La Barraeca de Mérida inicia curso con compromisos inserción para mitad de sus 45 alumnos

En concreto, se trata de dos nuevas especialidades formativas y una tercera adaptada al nuevo contexto laboral, como son Operario en fontanería y calefacción-climatización domestica; Electricista de edificios e instalaciones; y Operario especializado en construcción, patrimonio y excavaciones arqueológicas.



La selección de las mismas responde a los "puntos fuertes" que definen a la ciudad y a las "características globales de tendencia en la comunidad del sector de la construcción", ha señalado el delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, que ha dado la bienvenida a los alumnos y personal de dirección y docente de la escuela.



Los participantes han sido preseleccionados por el SEXPE de entre los que hayan desarrollado en los últimos 12 meses un itinerario individual y personalizado de empleo con el SEXPE o una entidad colaboradora.

Según Fuster, las especialidades formativas de operario en fontanería y calefacción-climatización doméstica y de electricista de edificios e instalaciones responden al peso que para la ciudad tiene el sector de la construcción, tanto pública como privada.



Asimismo, "todas las actividades que cubren las profesiones y ocupaciones laborales colaterales que actúan como servicios auxiliares complementarios en vivienda, todo ello como clave de su desarrollo y ante la falta de profesionales cualificados en estos sectores".



En la especialidad de operario en fontanería y calefacción-climatización doméstica, los futuros alumnos-trabajadores obtendrán un certificado que, ampliado con cuatro módulos formativos específicos del Certificado de operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción (con acreditación parcial), les posibilita para "aumentar su inserción laboral tanto en actividades de empresas como trabajadores por cuenta ajena, como también con enormes posibilidades de trabajar como autónomos con servicios de solución completa al cliente final".



En cuanto a la especialidad de electricista de edificios e instalaciones, Fuster subraya que tiene "gran potencial no solo por su relación en la edificación y construcción de obra nueva, sino asociado a la rehabilitación de viviendas y el incremento de parques fotovoltaicos".



Además, la especialidad de operario especializado en construcción, patrimonio y excavaciones arqueológicas tendrá una "adaptación importante" pues, se pretende cubrir, por un lado, la demanda local en un sector que presenta una "continuada dinámica" en la ciudad, debido a "las características específicas de Mérida por su riqueza histórica-patrimonial".



Unas características que exigen labores de control, prospección e intervención arqueológica en diferentes actuaciones de obra civil que se realizan en la ciudad, así como en las "labores imprescindibles de mantenimiento, conservación y reparación de las numerosas estructuras arqueológicas existentes".



Por otro lado, se incorpora en el proceso formativo el itinerario modular de un certificado profesional de nivel 2 como es "Fábricas de albañilería", con lo que se vincula una cualificación profesional asociada a la familia de edificación y obra civil y se posibilita que los alumnos puedan tener salida en empresas privadas o con autónomos de la construcción.



El delegado ha destacado como un "mérito" formar parte de la escuela como alumnos teniendo en cuenta las personas que no han podido acceder, y don "no solo se aprende una formación enfocada al ámbito laboral sino también todo un conjunto de actitudes y habilidades".



Por segundo año, la Junta de Extremadura ha introducido en el programa de escuelas profesionales la posibilidad de disponer de seis meses más de contratación una vez termine su periodo de formación, si bien esto es algo que "los alumnos se tienen que ganar".



El delegado municipal recalca también que, para esta escuela profesional, ya hay "compromisos de inserción" de en torno al 50% de los alumnos de cada una de las especialidades.



La Escuela Profesional Barraeca II potenciará asimismo una serie de intervenciones en la Huerta de Otero y el Albergue Juvenil El Prado.