La Gala Muévete de Feafes Calma se celebrará este sábado en IFEME

La Gala Muévete de Feafes Calma se celebrará este próximo sábado, 1 de octubre, en la Institución Ferial de Mérida (IFEME) con el objetivo de recaudar fondos destinados a sufragar las terapias que ofrece esta asociación a menores con trastornos mentales.

En concreto, se trata de una gala que organiza Feafes Calma y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento emeritense, donde se ha celebrado este lunes una presentación en la que la concejala de Diversidad Funcional, Susana Fajardo, ha pedido a los ciudadanos que participen, al tiempo que ha mostrado la preocupación del equipo de Gobierno municipal por la salud mental de los niños y adolescentes.

Así pues, el evento comenzará a las 18:00 horas y cuenta con actuaciones, sorteos y regalos. Las entradas tiene un precio de 5 euros que irán destinados mejorar las terapias que ofrece la entidad, tal y como ha explicado la presidenta de Feafes Calma, Olga de Miguel.

Estarán presentes en la gala Meridance, Wabi Sabi, Yörik, Dimayo, Rack and Roll and The Reymateds, O'Hara Divas del Pop y la chirigota Las Fanáticas.

Habrá también pintacaras y talles para los más pequeños y una barra solidaria con precios populares, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Cabe destacar que las entradas se pueden adquirir llamando al teléfono 651992607 y asimismo se ha habilitado una fila cero para las personas que quieran realizar un donativo.