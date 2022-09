Osuna: Si azucarera no pide licencia de obra este año, "que no cuente con el Ayuntamiento"

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recalcado este viernes que si la industria azucarera que se pretende instalar en la capital extremeña no solicita licencia de obra antes de que termine este año, "que no cuente con el ayuntamiento, no vamos a esperar más".

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, en las que ha insistido que "si antes de que finalice el año no ha solicitado la licencia de obra, con el apoyo del Ayuntamiento no va a contar".

Rodríguez Osuna ha recordado que el Gobierno central ya ha comunicado de manera afirmativa a los promotores de esta industria azucarera la disposición de los 130 millones de euros de fondos para ponerla en marcha.

"La azucarera dice que sus tiempos son otros, pero los tiempos del Ayuntamiento de Mérida no. Si antes de final de año no se ha presentado la solicitud de licencia de obra, no vamos a esperar, porque yo tengo que defender los tiempos de la ciudad de Mérida, y es mucha la inversión y las facilidades que le ha dado la Junta de Extremadura a estos empresarios", ha apostillado.

En cualquier caso, el mandatario emeritense ha subrayado que habrá que esperar a final de este año "para ver si se va a instalar definitivamente porque, además, le caduca la declaración ambiental y tendrían que volver a tramitarla y eso sería retrasar el proyecto muchísimo más años, y el ayuntamiento no va a esperar", ha reiterado.

Hay que recordar que en julio del pasado año se firmó en Mérida una declaración de intenciones entre el presidente del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara; la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el representante de la entidad Ibérica Sugar Company SLU, Jamal Majid Al-Ghurair.

Esta industria, que tendría una inversión cercana a los 500 millones de euros, generará más de 200 puestos de trabajo directos y más de 1.000 puestos indirectos.

En ese momento se aseguró que la planta iniciaría sus obras de construcción este año y que podría entrar en funcionamiento en el primer trimestre de 2024, pero aún no cuenta si quiera con la licencia de obra.

El alcalde de Mérida ha reconocido que "el déficit de esta ciudad" son los proyectos industriales y "ya es hora de manufacturar y transformar aquí, y ese es mi objetivo".

A este respecto, ha insistido en que ya no hay espacio en el Polígono Industrial El Prado para más instalaciones, pero que su Gobierno ha invertido un millón de euros en mejoras de asfaltado de calles en la zona.

"Hay una empresa de conservación que no está haciendo su trabajo como debería, eso también es corresponsabilidad del empresariado", ha recalcado.

REPETIR COMO CANDIDATO

Por otro lado, Rodríguez Osuna ha reiterado que quiere repetir como candidato socialista a la Alcaldía de Mérida porque "quiero, estoy ilusionado y creo que algunos de los proyectos importantes en los que estamos trabajando actualmente se lleven adelante".

El mandatario emeritense ha realizado un repaso de algunas de las acciones puestas en marcha en esta legislatura y ha destacado el "enorme esfuerzo" en materia económica para reducir la deuda municipal heredada de corporaciones anteriores.

Además, ha destacado que Mérida está ganando población y bajando el desempleo, ha insistido, con 5.200 parados menos que hace catorce años, por lo que "algo estaremos haciendo bien, aunque esta responsabilidad es sobre todo del empresariado".