Miles de motoristas se manifestarán el domingo en 16 ciudades, entre ellas Mérida

Ep

Miles de motoristas se manifestarán el próximo domingo, 25 de septiembre, en 16 localidades de todo el país, entre ellas Mérida, bajo el lema "Por el derecho a la seguridad y la movilidad".



La protesta comenzará a las 11,00 con una concentración y la lectura de un manifiesto, y posteriormente, a las 12,00 horas, se iniciará un recorrido por las calles de cada localidad, salvo en Pamplona, donde la marcha se iniciará a las 11,30 horas, y en Santander, donde habrá concentración pero no manifestación, tras ser denegada por la Delegación del Gobierno.



En concreto, los motoristas protestarán de esta forma en Ceuta, Bilbao, San Sebastián, Mérida, Barcelona, Madrid, Pamplona, Palma de Mallorca, Gijón, Jaén, Valencia, León, Vigo, A Coruña, Toledo, Salamanca y Santander.



En el caso de Mérida, el punto de reunión será el parque comercial La Heredad, a las 11,00 horas. A las 11,30 se leerá el manifiesto, y a las 12,00 se inicia el recorrido de la manifestación.



La protesta está coordinada por la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU). El responsable de seguridad vial, Juan Carlos Toribio, subraya que no les ha quedado "más remedio" que volver a salir a las calles debido "a las acciones y omisiones" de las administraciones públicas ante la "demostrada incapacidad para reducir los siniestros de tránsito de motoristas y sus consecuencias".



También por la "discriminación por acción y omisión" por partes de estas administraciones en cuanto al derecho a la seguridad de los motociclistas, así como al "incumplimiento" de la ley de los mismo responsables públicos "poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos".



Otro de los motivos de la protesta es la "tendencia natural de prohibición o restricción del uso de vehículos a motor y ciclomotores por medio de regulaciones legales insensatas y sin objetividad" y sin contar con la opinión" de sus usuarios.



La manifestación nacional se realizará en motocicleta, a baja velocidad y por las ciudades dónde se organiza. Durante la manifestación se realizaran actos simbólicos en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito.



Además, no se aceptarán banderas políticas y los asistentes deberán respetar las normas dictadas por los agentes que asistan a prestar protección del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.