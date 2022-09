Yáñez replica a Unidas por Mérida: Los ediles no pueden entrar en obras de Concepcionistas

Ep.

La portavoz del equipo de Gobierno local en el Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha subrayado que los miembros de los grupos municipales no tienen permitido el acceso a la ejecución de las obras del Convento de las Concepcionistas, ni a ninguna otra, puesto que solo pueden hacerlo el personal de la obra y los técnicos autorizados.

Yáñez ha respondido así a la petición realizada por el Grupo Municipal de Unidas por Mérida, que ha solicitado al ayuntamiento que organice una visita a las obras que se están desarrollando en las Concepcionistas para "obtener una impresión directa" de las condiciones en las que se están llevando a cabo los procedimientos de intervención arqueológica.

En este sentido, la portavoz municipal ha señalado que mientras dura la obra el titular es la propia empresa adjudicataria, y que según la normativa de seguridad y salud "solo pueden acceder el personal de obra y personal autorizado".

Por ello, no cree que los miembros de los grupos municipales estén "para fiscalizar la obra", pues esta tarea la tienen encomendada los responsables de la empresa adjudicataria, los técnicos municipales de urbanismo y los del Consorcio de la Ciudad Monumental en lo referido a las excavaciones arqueológicas.

Además, ha recordado, que la obra cuenta con un arquitecto, que es el redactor del proyecto, así como una dirección y coordinación de obra, y también de seguridad y salud, que son "los que tiene que velar por la ejecución correcta del proyecto por que se lleven a cabo las excavaciones".

Por otro lado, ha negado que haya habido "contradicciones" en las declaraciones de los miembros del Equipo de Gobierno porque "hasta que no se ha entrado en la obra no se tenía conocimiento, y hasta que no se empiezan las catas no se sabe qué excavaciones son las que se tienen que llevar a cabo".

Yáñez ha añadido que "quien tiene que dirimir y resolver" esta cuestión es la dirección de la obra, el consorcio y los técnicos municipales, por lo que los ediles de los grupos municipales no deben entrar en la obra "igual que no entran los miembros del equipo de gobierno".

Con respecto al Mercado de Calatrava, ha respondido a la agrupación de Unidas por Mérida que "tuvieron acceso a todos los expedientes" y que, al igual que en este caso, no tenían acceso a la obra mientras se ejecuta la demolición.

"Los políticos no somos técnicos, y en el caso de serlo, cuando ejercen política no deben actuar como tales", ha señalado Yáñez, quien considera que esto supondría "un grave error".